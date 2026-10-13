Comisión Liquidadora revela que gobierno de Libre pagó L54 millones a un asesor venezolano

Tegucigalpa, Honduras.- Héctor Leonel Núñez, titular de la Comisión Liquidadora, reveló que se han detectado múltiples irregularidades que incurrieron en millonarios gastos por parte de la extinta Secretaría de Planificación Estratégica (Seplan) durante el gobierno de Libertad y Refundación (Libre) presidido por Xiomara Castro. En declaraciones a TN5 Matutino, Núñez afirmó que esta secretaría de Estado le pagó 54 millones de lempiras a un asesor venezolano durante 18 meses. Igualmente, se destinaron pagos a una empresa llamada ISCA Global, aunque dijo que de momento no se manejaba la cifra exacta. Sobre el asesor venezolano, explicó que este tenía un informe en el que perfilaba a medios de comunicación y periodistas para saber si estos eran afines a la derecha o izquierda política.

"Hablaba sobre cómo debería meterse al hondureño lo que es el socialismo democrático, qué tenían que hacer, que el mayor problema que tenía Libertad y Refundación (Libre) en el poder eran los medios de comunicación porque ellos no daban el mensaje que ellos querían realmente transmitir", amplió. Núñez afirmó que Seplan manejaba 1,200 millones al año y que en 2025 gastó más de 16 millones de lempiras en enormes cantidades de comida, camisetas, contratación de equipo para transmisiones, pago de hoteles a extranjeros, entre otros. De igual forma, resaltó que se destinó una enorme cantidad de dinero en alquiler de vehículos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las irregularidades encontradas, señaló que en 2022 Seplan planteó una propuesta para publicar una biografía del expresidente Manuel "Mel" Zelaya (2006-2009), esposo de la exmandataria Castro. Esto se asemeja a la impresión de los libros "El Golpe 28J", en el que se narran los acontecimientos del golpe de Estado contra Zelaya en 2009. Este libro estaba destinado a estudiantes de educación media, pero terminó siendo retirado por el gobierno de Nasry Asfura.