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Los Laureles llega al 100% de su capacidad y ahora abastecerá a La Concepción

La UMAPS prevé iniciar el lunes el trasvase de agua entre ambos embalses, con un caudal de prueba de 518 litros por segundo, para reforzar las reservas

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 09:19
Los Laureles llega al 100% de su capacidad y ahora abastecerá a La Concepción

La UMAPS prevé iniciar el lunes el trasvase de agua entre ambos embalses.

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Buenas noticias! La represa Los Laureles finalmente alcanzó el 100% de su capacidad de almacenamiento, por lo que la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) iniciará mañana lunes el trasvase de agua al embalse La Concepción, que registra un 40.24%.

La operación busca reforzar las reservas de La Concepción mediante el aprovechamiento del agua acumulada en Los Laureles, con el propósito de disponer de una mayor cantidad del recurso durante los próximos seis meses, período en el que se prevé que no haya lluvias.

El caudal de prueba establecido para el trasvase es de 518 litros por segundo, de acuerdo con los datos de la UMAPS.

¿Cuándo mejorará el suministro de agua en Tegucigalpa tras las últimas lluvias?

El embalse Los Laureles almacena un volumen de 10.503 millones de metros cúbicos y mantiene un nivel de 1,033.00 metros sobre el nivel del mar (msnm).

En cuanto a la producción de agua potable, la planta vinculada al subsistema Los Laureles registra 450 litros por segundo.

La Concepción, por su parte, almacena 14.570 millones de metros cúbicos, equivalentes al 40.24% de su capacidad. Su nivel se sitúa en 1,140.00 metros sobre el nivel del mar y su condición de riesgo hídrico permanece alta.

La Concepción reporta una producción de 700 litros por segundo. Pese a contar con reservas, el embalse todavía se encuentra por debajo de la mitad de su capacidad de almacenamiento.

Trasvase

Un trasvase es el traslado de agua de un lugar a otro, generalmente de una represa, río o embalse hacia otro para mejorar el abastecimiento o aprovechar mejor el recurso hídrico.

En el caso de las represas de Tegucigalpa, un trasvase hacia La Concepción significa llevar agua desde otra fuente o embalse hasta esa represa para aumentar sus reservas.

La UMAPS busca aumentar el volumen disponible en La Concepción y aprovechar las reservas acumuladas en Los Laureles para fortalecer el abastecimiento durante los próximos seis meses.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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