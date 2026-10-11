Los Laureles llega al 100% de su capacidad y ahora abastecerá a La Concepción

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Buenas noticias! La represa Los Laureles finalmente alcanzó el 100% de su capacidad de almacenamiento, por lo que la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) iniciará mañana lunes el trasvase de agua al embalse La Concepción, que registra un 40.24%. La operación busca reforzar las reservas de La Concepción mediante el aprovechamiento del agua acumulada en Los Laureles, con el propósito de disponer de una mayor cantidad del recurso durante los próximos seis meses, período en el que se prevé que no haya lluvias. El caudal de prueba establecido para el trasvase es de 518 litros por segundo, de acuerdo con los datos de la UMAPS.

El embalse Los Laureles almacena un volumen de 10.503 millones de metros cúbicos y mantiene un nivel de 1,033.00 metros sobre el nivel del mar (msnm). En cuanto a la producción de agua potable, la planta vinculada al subsistema Los Laureles registra 450 litros por segundo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Concepción, por su parte, almacena 14.570 millones de metros cúbicos, equivalentes al 40.24% de su capacidad. Su nivel se sitúa en 1,140.00 metros sobre el nivel del mar y su condición de riesgo hídrico permanece alta. La Concepción reporta una producción de 700 litros por segundo. Pese a contar con reservas, el embalse todavía se encuentra por debajo de la mitad de su capacidad de almacenamiento.

💧 Los Laureles alcanza el 100 % de su capacidad, mientras La Concepción registra un 40.24 %.💧 UMAPS continúa trabajando para fortalecer la seguridad hídrica y garantizar el abastecimiento de agua potable a las familias del Distrito Central. https://t.co/wkVm9lrZC7 — Unidad municipal de agua potable y saneamiento (@umapsdc) October 11, 2026

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