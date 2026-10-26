A disparos ultiman a un joven en Guaimaca; fue ingresado como desconocido a la morgue

Francisco Morazán, Honduras.- Un hombre perdió la vida luego de que fuera atacado a disparos la madrugada de este lunes -26 de octubre- en el municipio de Guaimaca, al norte de Francisco Morazán.
El hecho trascendió a eso de la 1:37 de la mañana, cuando tres jóvenes llegaron a la estación del Cuerpo de Bomberos de Honduras, en Guaimaca, a bordo de dos motocicletas.
Desde el Cuerpo de Bomberos se informó que en una de las motos, dos muchachos llegaron con un hombre herido, quien presentaba una herida de arma de fuego en el lado derecho del tórax.
Los tres jóvenes que lo auxilaron contaron a los socorristas, que lo habían encontrado en la calle, pidiendo ayuda, y que decidieron traerlo a la estación de bomberos.
Sin vida
Al llegar a la sede de los bomberos, un paramédico le tomó los signos vitales, para poder iniciar las labores de primeros auxilios, pero éste ya había expirado.
El hombre, de apariencia juvenil, no portaba documentación alguna, por lo que no se supo sobre su identidad. Vestía una calzoneta colores azul y rojo, un suéter azul celeste, tenis blancos y calcetines negros; lucía barba y bigote.
Agentes de la Policía Nacional (PN) llegaron a la estación de los bomberos para poder hacer el levantamiento de ley del cadáver, y luego fue trasladado a la morgue del Ministerio Público (MP), en la capital de la República.
Hasta el mediodía de este lunes, todavía no había llegado ningún familiar del fallecido a la morgue, para poder realizar el trámite de retiro.