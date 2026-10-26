A disparos ultiman a un joven en Guaimaca; fue ingresado como desconocido a la morgue

Francisco Morazán, Honduras.- Un hombre perdió la vida luego de que fuera atacado a disparos la madrugada de este lunes -26 de octubre- en el municipio de Guaimaca, al norte de Francisco Morazán.

El hecho trascendió a eso de la 1:37 de la mañana, cuando tres jóvenes llegaron a la estación del Cuerpo de Bomberos de Honduras, en Guaimaca, a bordo de dos motocicletas.

Desde el Cuerpo de Bomberos se informó que en una de las motos, dos muchachos llegaron con un hombre herido, quien presentaba una herida de arma de fuego en el lado derecho del tórax.