Productores de Guaimaca son beneficiados con semilla e insumos para alimentar su ganado

Tegucigalpa, Honduras.-Ganaderos del municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, recibieron alimento para ganado, compuestos por heno, maíz rolado y semilla de sorgo, como parte del Programa de Incentivo a la Producción Ganadera, impulsado por el gobierno a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) durante la época de sequía. Joel Leiva, ganadero de la zona manifestó: “hemos recibido este apoyo en el momento justo, por las primeras lluvias que estamos recibiendo, y lo importante también es que este apoyo está llegando a los que somos ganaderos y no a personas que no le darán el uso”.

Uno de los insumos importantes que se entrega a los ganaderos es el maíz rolado, alimento que ayudará al sostén sobre todo del ganado afectado por la temporada seca que también ha golpeado este municipio de Francisco Morazán. Expertos en la materia afirman que la combinación de silos de heno, maíz rolado y forraje de sorgo, presenta muchas ventajas como: mejora la digestión y reduce los trastornos gaseosos, aporta energía balanceada y proteína esencial para crecimiento y producción. Justo Martínez, viceministro de Ganadería de la SAG, dijo: “es importante recalcar que estos insumos sirven como un incentivo para los 50 ganaderos de Guaimaca y de alguna manera apoyarlos a enfrentar esta época de sequía, y mostrar que como gobierno estamos siendo hechos y no solo palabras, llegando con este alimento”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse