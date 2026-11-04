Noticias Internacionales
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
Mundo
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa
EH Verifica
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos sucesos
Policía busca a persona que asaltó en transporte público de Tegucigalpa
Las autoridades buscan identificar y localizar al responsable de cometer un asalto dentro de una unidad de transporte público en Tegucigalpa.
Cortesía
seguir +
Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 17:00
Añadir El Heraldo como fuente preferida
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Policía busca a persona que asaltó en transporte público de Tegucigalpa
Cortesía
Videos sucesos
Conductor impacta contra dos vehículos en el anillo periférico y deja su placa botada
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Declaran culpable al policía Harold Perdomo por el homicidio de Keyla Martínez
El Heraldo
Videos sucesos
Isaac Sandoval apelará la sentencia de culpabilidad por violencia contra expareja
El Heraldo
Videos sucesos
Matan a guardia de seguridad durante asalto armado en comedor de Atlántida
Carlos Molina
Videos sucesos
De bailar en TikTok a ser víctima de un crimen: la trágica historia de Don José
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Caso María Fernanda Alemán: ¿qué se sabe tras más de un año de su crimen?
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Investigan a agentes de la DAET por sospechas de apropiarse de droga decomisada
El Heraldo
Videos
Retiran los restos de Jefer García, adolescente asesinado junto a un amigo en Valle de Ángeles
Estalin Irías
Videos sucesos
Caso Yeni Rivera: celulares contendrían evidencia contra sospechosa de ordenar el asesinato
El Heraldo
Videos sucesos
¿Quién era Sonia Yadira Ortez, la hondureña que perdió la vida en Goascorán?
El Heraldo
Videos sucesos
¿Quién es alias “El Teniente”, señalado en el caso del hijo de Ricardo Maduro?
El Heraldo