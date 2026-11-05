Señalan a mujer de vender a su hija por L 1,500 a cambio de que abusaran sexualmente de ella

Comayagua, Honduras.- Acusada de vender a su hija de 13 años de edad, por el pago de 1,500 lempiras; una mujer fue capturada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

La detención de la fémina se ejecutó en el barrio El Parnazo, de la ciudad de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua. La arrestada responde al nombre de Ana Isabel Oseguera Zavala, de 44 años de edad, originaria de Siguatepeque, con domicilio en el mismo lugar donde fue aprehendida.

Las investigaciones realizadas por detectives del Departamento de Delitos Especiales de la DPI, detalan que, Ana Oseguera, habría facilitado la explotación sexual de su hija de 13 años, al permitir que un hombre de 57 años de edad, mantuviera relaciones sexuales periódicamente con su niña, a cambio de dinero.

Las diligencias establecen que, supuestamente, se realizaban pagos de hasta 1,500 lempiras a cambio de que se consumara el cuestionable acto proveniente de la ahora detenida, en detrimento de su hija.