Señalan a mujer de vender a su hija por L 1,500 a cambio de que abusaran sexualmente de ella

Comayagua, Honduras.- Acusada de vender a su hija de 13 años de edad, por el pago de 1,500 lempiras; una mujer fue capturada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
La detención de la fémina se ejecutó en el barrio El Parnazo, de la ciudad de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua. La arrestada responde al nombre de Ana Isabel Oseguera Zavala, de 44 años de edad, originaria de Siguatepeque, con domicilio en el mismo lugar donde fue aprehendida.
Las investigaciones realizadas por detectives del Departamento de Delitos Especiales de la DPI, detalan que, Ana Oseguera, habría facilitado la explotación sexual de su hija de 13 años, al permitir que un hombre de 57 años de edad, mantuviera relaciones sexuales periódicamente con su niña, a cambio de dinero.
Las diligencias establecen que, supuestamente, se realizaban pagos de hasta 1,500 lempiras a cambio de que se consumara el cuestionable acto proveniente de la ahora detenida, en detrimento de su hija.
Denunciada
La DPI tuvo conocimiento del caso mediante una denuncia interpuesta por una persona cercana a la familia, en la que se manifestaba que la señora Ana Isabel Oseguera Zavala, vende a sus hijas con fines de explotación sexual comercial a un hombre identificado como Gregorio Mazariegos.
Esas averiguaciones recabadas señalan que los recursos económicos obtenidos por la acusada, eran utilizados para cubrir gastos personales y necesidades del hogar, incluyendo alimentación, vestuario y servicios básicos, además de la adquisición de bebidas alcohólicas y drogas que ella consumía.
Con esa información en su poder, se realizaron las respectivas acciones, que evidenciaron la vulnerabilidad a la que habría sido sometida la víctima, y se investiga si también las otras hermanas de la afectada.
La DPI remitió el expediente investigativo al Ministerio Público (MP), y el 2 de noviembre recién pasado el ente acusador del Estado emitió la dos órdenes de captura contra la señora Ana Oseguera y Gregorio Mazariegos.
Horas después, los arrestos se llevaron a cabo: uno de ellos en el barrio El Parnazo, en el caso de la madre de la adolescente; entre tanto, a Gregorio Mazariegos, fue capturado en el barrio Abajo, de Siguatepeque, frente a las instalaciones del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), donde trabaja como guardia de seguridad.
Los arrestados serán acusados de trata de personas con fines de explotación sexual comercial, en el caso de Ana Oseguera, y por violación especial agravada, para Gregorio Mazariegos.
Los dos fueron remitidos a las instalaciones del Juzgado de Letras Penal de Siguatepeque, después de que les informaran sobre sus derechos como imputados.