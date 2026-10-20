Pese a condena, la tragedia de hondureños en San Antonio, Texas, sigue doliendo

Cuatro años después de la tragedia migratoria de San Antonio, Texas, las familias hondureñas que perdieron a sus seres queridos reciben una noticia que representa un paso hacia la justicia: Rigoberto Ramón Miranda Orozco fue condenado a 30 años de prisión por la muerte de 53 migrantes, seis de ellos eran jóvenes originarios de Ls Vegas, Santa Bárbara.
La esperanza de llegar a Estados Unidos terminó en una tragedia para 53 migrantes. El 27 de junio de 2022, hombres, mujeres y niños quedaron atrapados en un camión sin ventilación en San Antonio, Texas, mientras sus familias en Honduras aguardaban noticias que cambiarían sus vidas para siempre.
La condena de 30 años de prisión por la tragedia migratoria de 2022, sin embargo, no puede devolver a los padres, hijos, hermanos y parejas que murieron abandonados en ese tráiler.
El dolor de las familias hondureñas comenzó con la incertidumbre y se convirtió en duelo cuando se confirmó la muerte de sus seres queridos en el camión abandonado en San Antonio, Texas.
Cuatro años después, la justicia estadounidense condenó a uno de los responsables de organizar el traslado mortal que segó la vida de los jóvenes.
Muchos migrantes emprendieron el camino con la ilusión de encontrar mejores oportunidades para sus hogares, pero nunca llegaron a su destino y dejaron un vacío irreparable entre quienes los esperaban en Honduras.
La muerte de personas que buscaban una oportunidad lejos de sus hogares dejó familias destrozadas y una exigencia de justicia que continúa vigente.
El calor extremo y la falta de ventilación dentro del camión convirtieron el viaje en una pesadilla. La condena dictada en octubre de 2026 ofrece un avance judicial tras cuatro años de espera.
La condena de 30 años de prisión constituye una medida de rendición de cuentas por una tragedia que separó familias y dejó a padres, madres e hijos enfrentados a una pérdida irreparable.
Los hermanos Fernando Caballero (promesa del fútbol), Alejandro Caballero (licenciado en mercadotecnia) y la novia de este último Margie Paz, (licenciada en Economía), fueron tres de las seis víctimas hondureñas.
Jazmín Nayarit Bueso, de 37 años, originaria de El Progreso (en la imagen); Adela Ramírez, procedente de Cuyamel, Omoa; y Belkis Esmeralda Anariba Cáceres, fueron las otras tres víctimas de esta tragedia.