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Pese a condena, la tragedia de hondureños en San Antonio, Texas, sigue doliendo

El 27 de junio de 2022, decenas de migrantes viajaban hacinados en un camión sin ventilación, bajo temperaturas superiores a los 38 grados Celsius. La sentencia ofrece una medida de justicia, aunque no repara el dolor de las familias.

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 16:25
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Cuatro años después de la tragedia migratoria de San Antonio, Texas, las familias hondureñas que perdieron a sus seres queridos reciben una noticia que representa un paso hacia la justicia: Rigoberto Ramón Miranda Orozco fue condenado a 30 años de prisión por la muerte de 53 migrantes, seis de ellos eran jóvenes originarios de Ls Vegas, Santa Bárbara.

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La esperanza de llegar a Estados Unidos terminó en una tragedia para 53 migrantes. El 27 de junio de 2022, hombres, mujeres y niños quedaron atrapados en un camión sin ventilación en San Antonio, Texas, mientras sus familias en Honduras aguardaban noticias que cambiarían sus vidas para siempre.
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La condena de 30 años de prisión por la tragedia migratoria de 2022, sin embargo, no puede devolver a los padres, hijos, hermanos y parejas que murieron abandonados en ese tráiler.
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El dolor de las familias hondureñas comenzó con la incertidumbre y se convirtió en duelo cuando se confirmó la muerte de sus seres queridos en el camión abandonado en San Antonio, Texas.

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Cuatro años después, la justicia estadounidense condenó a uno de los responsables de organizar el traslado mortal que segó la vida de los jóvenes.
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Muchos migrantes emprendieron el camino con la ilusión de encontrar mejores oportunidades para sus hogares, pero nunca llegaron a su destino y dejaron un vacío irreparable entre quienes los esperaban en Honduras.
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La muerte de personas que buscaban una oportunidad lejos de sus hogares dejó familias destrozadas y una exigencia de justicia que continúa vigente.
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El calor extremo y la falta de ventilación dentro del camión convirtieron el viaje en una pesadilla. La condena dictada en octubre de 2026 ofrece un avance judicial tras cuatro años de espera.
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La condena de 30 años de prisión constituye una medida de rendición de cuentas por una tragedia que separó familias y dejó a padres, madres e hijos enfrentados a una pérdida irreparable.
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Los hermanos Fernando Caballero (promesa del fútbol), Alejandro Caballero (licenciado en mercadotecnia) y la novia de este último Margie Paz, (licenciada en Economía), fueron tres de las seis víctimas hondureñas.
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Jazmín Nayarit Bueso, de 37 años, originaria de El Progreso (en la imagen); Adela Ramírez, procedente de Cuyamel, Omoa; y Belkis Esmeralda Anariba Cáceres, fueron las otras tres víctimas de esta tragedia.
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