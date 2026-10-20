Pese a condena, la tragedia de hondureños en San Antonio, Texas, sigue doliendo

Cuatro años después de la tragedia migratoria de San Antonio, Texas, las familias hondureñas que perdieron a sus seres queridos reciben una noticia que representa un paso hacia la justicia: Rigoberto Ramón Miranda Orozco fue condenado a 30 años de prisión por la muerte de 53 migrantes, seis de ellos eran jóvenes originarios de Ls Vegas, Santa Bárbara.