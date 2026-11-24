Un gol le bastó, no obstante, para asegurar los tres puntos. Lejos, aunque no tanto en juego, de aquel Como que en la anterior jornada firmó la goleada a domicilio más abultada de la historia, el conjunto 'lariani' suma y sigue en su estreno europeo y da un paso importante hacia la clasificación para los 'playoffs' de la Liga de Campeones .

Roma, Italia- Un misil del español Luis Milla desde la frontal del área desbloqueó este martes al Como , que se impuso al AEK Atenas (1-0) tras un duelo en el que el equipo de Cesc Fàbregas fue superior, generó ocasiones de peligro, pero careció del acierto en los metros finales que había mostrado en jornadas anteriores.

El conjunto italiano tomó la iniciativa desde el primer momento, mientras su rival intentaba ralentizar el juego y reducir los espacios para frenar a 'Tasos' Douvikas, nacido, precisamente, en Atenas, si bien nunca pasó por este equipo de su ciudad.

Con Nico Paz, la joya del Como, como uno de sus principales argumentos, el conjunto local encontró vías para acercarse al área de Thomas Strakosha desde los primeros minutos, aunque sin traducir su dominio en goles. Inusual, teniendo en cuenta que en la anterior jornada europea endosó un 1-9 al Lens francés.

Paz trató de conectar con Douvikas, máximo goleador hasta el momento en la competición con seis tantos, que no logró encontrar sus precisos remates. El AEK, por su parte, apenas consiguió inquietar a Robert Sánchez durante el primer tramo del encuentro. Se centraron en la defensa.

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La ocasión más clara para los locales llegó en el minuto 28, cuando el árbitro señaló penalti por una falta de Majer sobre Valle. Lucas Da Cunha asumió la responsabilidad, pero envió el lanzamiento fuera y desperdició una oportunidad inmejorable para adelantar al Como.

El equipo de Fàbregas no dejó de insistir, con los jugadores españoles a la cabeza. Alex Valle rozó el gol con un disparo que se marchó por poco, y Jacobo Ramón tampoco encontró portería con un remate de cabeza.

Cuando se acercó el Como, los griegos tuvieron su mejor momento antes del descanso y obligaron a Sánchez a intervenir en dos ocasiones consecutivas.

Tras la reanudación, el Como mantuvo la posesión y siguió buscando el gol. La insistencia local encontró finalmente premio en el minuto 57. Milla recibió un pase de Baturina en la frontal y soltó un espectacular disparo con la derecha que se coló por una escuadra, imposible para Strakosha.

El tanto hizo justicia a la iniciativa del conjunto italiano, que pudo ampliar la diferencia poco después, cuando Paz recibió un pase en profundidad de Valle y remató de primeras, pero su disparo se estrelló en el poste.

El AEK intentó aprovechar cualquier error de los locales para volver a meterse en el partido. Pero terminaron por sucumbir ante un Como que está enfilado.

El hondureño Kervin Arriaga no jugó por lesión.

El próximo compromiso europeo del Como será el 9 de diciembre, cuando visite al Betis en la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. El AEK Atenas recibirá al Galatasaray.