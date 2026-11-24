Tegucigalpa, Honduras. -En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, representantes de los órganos electorales, instituciones nacionales, organizaciones de mujeres y organismos internacionales se reunieron para solicitar al Congreso Nacional que incorpore en su agenda legislativa el dictamen de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Política contra las Mujeres, a fin de avanzar en su discusión y aprobación. La iniciativa representa una demanda histórica de las mujeres hondureñas, impulsada durante aproximadamente 15 años por diputadas, organizaciones feministas y de mujeres, así como por el Foro de Mujeres Políticas de Honduras (FMPH). El pasado 20 de octubre, el dictamen fue entregado formalmente al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien expresó su compromiso de avanzar hacia la aprobación de dicha legislación.

Las instituciones y organizaciones participantes reconocieron el compromiso y destacaron la importancia de materializarlo mediante la inclusión del dictamen en la agenda del pleno del Poder Legislativo. Uno de los aspectos más relevantes del proceso es la articulación, por primera vez, de una alianza institucional y social en respaldo a la iniciativa, integrada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER), Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Foro de Mujeres Políticas de Honduras (FMPH), organizaciones de mujeres y la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La alianza refleja un esfuerzo conjunto para posicionar la violencia política contra las mujeres como un problema que trasciende las diferencias partidarias y requiere respuestas coordinadas del Estado.

Las instituciones han contribuido, desde sus respectivas competencias, a fortalecer el contenido del dictamen y promover consensos para su aprobación. El proceso ha contado con la asistencia técnica de ONU Mujeres, que acompañó a la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional en la revisión del dictamen, la socialización y la construcción de consensos. Entre agosto y septiembre de 2026 se desarrollaron cinco jornadas de socialización en las que se registraron 155 participaciones de representantes de instituciones públicas, partidos políticos, organizaciones de mujeres, academia, sector privado y cooperación internacional. Posteriormente, una mesa técnica con los órganos electorales y el Conadeh permitió incorporar observaciones y recomendaciones para fortalecer la iniciativa.