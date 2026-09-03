Socializan proyecto para prevenir y sancionar violencia contra mujeres en política

La mesa de trabajo estuvo liderada por la junta directiva y la comisión dictaminadora del Congreso con el objetivo de analizar los alcances del proyecto.

La Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional encabezó una jornada de trabajo para socializar el proyecto de ley de prevención para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política , convocando a representantes de la cooperación internacional, la academia y la sociedad civil.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional avanzó en la construcción de consensos para proteger la participación de las mujeres en la vida pública del país.

La iniciativa busca tipificar, prevenir y penalizar las conductas de intimidación, acoso, discriminación o agresión dirigidas a frenar el ejercicio de los derechos políticos de la mujer en los espacios de toma de decisión.

"El propósito de este encuentro es compartir el contenido de esta iniciativa. Esta es una de las jornadas que hemos realizado durante esta semana y vamos a continuar socializando el proyecto de ley para prevenir la violencia política en contra de las mujeres", manifestó Johana Bermúdez, vicepresidenta del Congreso Nacional.

La convocatoria parlamentaria reunió a delegados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONU Mujeres, la Unión Europea y la Embajada de Brasil.

Además, se sumaron a la discusión representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Durante la jornada, los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales presentaron observaciones técnicas para fortalecer la protección jurídica de las precandidatas, candidatas y funcionarias electas.

La intención es adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y erradicación de la brecha de género.

"La participación de organismos internacionales, instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil permitirá enriquecer el contenido de la propuesta antes de su discusión en el Congreso Nacional", agregó la diputada Bermúdez.

Por su parte, la conducción de la comisión destacó que las audiencias públicas forman parte de un plan sistemático iniciado a principios de semana con autoridades del Tribunal de la Justicia Electoral (TJE), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y organismos defensores de los derechos humanos.

"Buscamos construir una normativa fortalecida mediante el diálogo, la participación y la incorporación de observaciones y propuestas de los actores involucrados", sostuvo Valeska Valenzuela, presidenta de la Comisión de Equidad de Género.

Las reuniones de trabajo continuarán en los próximos días con la participación de foros de mujeres políticas, plataformas juveniles y gremios profesionales.

Una vez sistematizados los insumos recopilados en las mesas de diálogo, la comisión redactará el dictamen final para someterlo a la aprobación del pleno parlamentario en tres debates ordinarios.