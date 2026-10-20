Congreso recibe dictamen de ley para frenar la violencia política contra las mujeres

Tegucigalpa, Honduras.- Tras dos décadas de gestiones y cinco intentos para impulsar una legislación específica, el Congreso Nacional recibió el dictamen de la Ley de Prevención para Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Política, una propuesta que busca establecer mecanismos para enfrentar las amenazas, el acoso y otras agresiones contra las mujeres que participan en la vida pública. El documento fue entregado este martes al presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, por la Comisión de Equidad de Género, luego de un proceso de socialización con representantes de instituciones públicas, órganos electorales, organizaciones de mujeres, sociedad civil y organismos internacionales. Zambrano afirmó que el Congreso dará espacio a la discusión de la propuesta y reiteró el compromiso de fortalecer la participación de las mujeres en política. Además, señaló que el propio Poder Legislativo ha sido escenario de situaciones que, a su criterio, reflejan la violencia política contra las mujeres.

El titular del Congreso recordó episodios ocurridos durante la administración legislativa anterior, cuando, según dijo, se les negaba la palabra a las entonces diputadas María Antonieta Mejía y Fátima Mena y se les cerraban las puertas de sus oficinas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Les negaban la palabra, les cerraban la puerta de sus oficinas y así muchos casos”, expresó Zambrano. El congresista también defendió que las diferencias políticas deben centrarse en las ideas, las propuestas y los partidos, y no en ataques personales contra las mujeres. Como ejemplo, afirmó que durante el gobierno anterior sus cuestionamientos se dirigieron a las posiciones de Libre y no a la entonces presidenta Xiomara Castro o a la excandidata presidencial Rixi Moncada. La exdiputada Fátima Mena calificó la entrega del dictamen como un avance histórico para quienes han impulsado durante años una normativa de este tipo. Según explicó, el proyecto ya estaba elaborado, pero se organizó una mesa técnica para agilizar la socialización e incorporar observaciones de autoridades electorales y otros sectores.

“Llevamos 20 años queriendo contar con esta ley”, afirmó Mena, al recordar que la iniciativa ha enfrentado cinco intentos previos para avanzar en el Congreso. La excongresista aseguró que la propuesta fue elaborada tomando en cuenta la realidad hondureña y no como una copia de legislaciones extranjeras. Añadió que sus impulsoras están preparadas para que el proyecto sea presentado formalmente ante el pleno legislativo. “No es copia de ninguna ley, es 100 % hondureña y se alinea a la realidad del país”, sostuvo Mena. La presidenta de la Comisión de Equidad de Género, la diputada liberal por Copán Valeska Valenzuela, también destacó el resultado del proceso y recordó que la violencia política contra las mujeres puede manifestarse de distintas formas, desde amenazas y campañas de desprestigio hasta acoso psicológico, agresiones digitales, violencia física y sexual, e incluso asesinatos. “Hoy, después de tanta lucha, tenemos un producto”, manifestó Valenzuela, al referirse al dictamen presentado ante la presidencia del Congreso. La socialización de la iniciativa se desarrolló en cinco jornadas de trabajo, durante las cuales se recibieron más de 155 intervenciones de actores clave.

El proceso contó con acompañamiento técnico de ONU Mujeres y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante el proyecto Euroelect-H, financiado por la Unión Europea. En las consultas participaron representantes de las bancadas parlamentarias, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). También aportaron la Secretaría de la Mujer, el Foro de Mujeres Políticas de Honduras, la academia, organizaciones de sociedad civil y el Parlamento Centroamericano. De acuerdo con Valenzuela, las observaciones fueron sistematizadas en una mesa técnica con los órganos electorales y el Conadeh para incorporar aportes normativos al texto. El representante del PNUD en Honduras, Alejandro Álvarez, señaló que la iniciativa busca reconocer que las mujeres enfrentan formas particulares de violencia cuando participan en espacios políticos, lo que puede limitar sus oportunidades y su participación en condiciones de igualdad.