Momento en que el papa León XIV ingresó al hospital Gemelli, donde será operado de un nódulo pulmonar

El papa León XIV fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica. Aquí una recopilación de cómo fue su llegada al centro asistencial.
El pontífice llegó con buen ánimo y saludó a las personas presentes. Fue hospitalizado para someterse a una operación destinada a extirparle un nódulo detectado en uno de sus pulmones.
Al papa se le vio ingresar con tranquilidad, acompañado de sus dos secretarios y de su médico personal, Luigi Carbone.
León XIV, de 71 años, salió por la Porta del Perugino, en la Ciudad del Vaticano, donde saludó a los medios de comunicación y a las personas que lo esperaban. Minutos después, a las 13:09 horas, llegó al Policlínico Gemelli.
En las afueras del centro asistencial lo esperaban cientos de personas y representantes de los medios de comunicación. El pontífice caminó hacia el hospital acompañado también por varios agentes de la Gendarmería Vaticana.
Detrás de él iban sus dos secretarios: el peruano Edgard Rimaycuna y el italiano Marco Billeri. ¿Cómo está conformado el equipo que lo operará?
El equipo encargado de la intervención está dirigido por Stefano Margaritora, un cirujano torácico con amplia experiencia. El especialista, de 66 años, es catedrático y dirige el servicio de cirugía torácica del Hospital Gemelli desde hace una década.
La información sobre la operación será compartida por el Vaticano mediante un boletín médico después de la intervención, tal como ocurrió con las operaciones a las que se sometió el papa Francisco.
Este domingo, después del rezo del Ángelus, el papa anunció que sería operado para extirparle un nódulo pulmonar detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó él mismo.
A las 18:00 horas, el vicario de Roma, Baldassare Reina, convocó a los fieles a rezar un rosario en la capilla del Hospital Gemelli para expresar la cercanía y el apoyo de los católicos de la capital italiana al pontífice.