Papa León XIV tras cirugía exitosa: "Les agradezco cordialmente sus oraciones"

Ciudad del Vaticano.- León XIV agradeció las oraciones de fieles y religiosos en un mensaje leído este miércoles durante la clausura del encuentro internacional por el décimo aniversario de 'Amoris Laetitia'. La nota fue escrita y firmada el martes, poco antes de ingresar en el hospital Gemelli de Roma para someterse a una operación por un adenocarcinoma pulmonar. "Como saben, no he podido estar con ustedes estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos", escribió en el texto, leído durante la clausura del encuentro, a la que no pudo asistir tras la intervención quirúrgica.

La difusión de este mensaje coincide con el primer día de convalecencia del pontífice, de 71 años, a quien se le extirpó este martes con éxito parte de un pulmón a causa de un adenocarcinoma, un tumor cancerígeno. León XIV pasó su primera noche en el hospital de forma "tranquila", se encuentra bien y de buen humor, e inició este miércoles la fisioterapia respiratoria, además de comenzar a caminar y retomar su alimentación habitual. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El pontífice, que participó hace una semana en la apertura del encuentro con obispos, familias y responsables de las conferencias episcopales, agradeció especialmente a las familias que compartieron sus "alegrías, dificultades y esperanzas", así como a los responsables de las Iglesias católicas orientales y a los presidentes de las conferencias episcopales por su labor de preparación.

En el escrito, fechado el 13 de octubre en el Vaticano, se dirigió a los prelados y laicos participantes para manifestar su gratitud por "las oraciones y el trabajo que han realizado juntos". "Leeré los frutos de su trabajo y sus debates, y ofreceré mis reflexiones a su debido tiempo", señaló el pontífice, que animó a los participantes a trasladar las conclusiones del encuentro a sus respectivas conferencias episcopales y diócesis. Asimismo, instó a los participantes a "seguir anunciando el Evangelio con las familias, inspirándose en la riqueza de Amoris Laetitia'", la exhortación apostólica de Francisco sobre el amor en la familia.