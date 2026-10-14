El cáncer de pulmón que afecta al papa León XIV: qué es el adenocarcinoma y cómo se trata

El papa León XIV ya fue intervenido quirúrgicamente y se confirmó que padece un adenocarcinoma pulmonar. ¿Qué se sabe de esta enfermedad que afecta al máximo líder de la Iglesia católica?
El pontífice fue sometido a una intervención en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía videoasistida, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.
“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, indica el comunicado del Vaticano remitido a los medios. En el documento también se especifica que la intervención duró aproximadamente 90 minutos.
El procedimiento fue exitoso y se desarrolló sin complicaciones, según el comunicado del Vaticano. Además, el pontífice “despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso”.
El adenocarcinoma pulmonar es un tumor maligno que se origina en las células glandulares del pulmón. Este diagnóstico fue confirmado en el papa León XIV durante la cirugía a la que se sometió en el Policlínico Gemelli de Roma.
De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, este tipo de cáncer puede desarrollarse en las células que recubren las estructuras pulmonares. Suele localizarse en las zonas periféricas del pulmón y, en sus etapas iniciales, puede no provocar síntomas evidentes.
Tras la operación, aún es necesario completar los estudios anatomopatológicos y determinar la extensión de la enfermedad. Estos análisis permitirán establecer el estadio del tumor, evaluar si estaba limitado al pulmón y determinar si el papa necesitará algún tratamiento adicional.
En el caso de León XIV, el equipo médico, encabezado por el cirujano Stefano Margaritora, informó que el nódulo medía tres centímetros. Sin embargo, el tamaño de la lesión, por sí solo, no permite establecer un pronóstico definitivo.
La cirugía a la que fue sometido el pontífice permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho y obtener tejido para su análisis. Asimismo, la evaluación de los ganglios linfáticos pulmonares y mediastínicos puede aportar información importante para determinar la extensión de la enfermedad.
Los tratamientos para el adenocarcinoma pulmonar pueden incluir cirugía, quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas, dependiendo del estadio de la enfermedad y de las características moleculares del tumor. La elección del tratamiento se determina de acuerdo con los resultados de los estudios médicos y las condiciones de cada paciente.