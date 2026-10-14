Papa León XIV tras la operación: 10 claves sobre su salud, su recuperación y el futuro de su agenda

La última comunicación oficial de la Santa Sede señala, en palabras del médico personal del papa, Luigi Carbone, y el jefe de cirugía torácica del Gemelli, Stefano Margaritora, que el pontífice presenta una evolución postoperatoria normal.

El pontífice, de 71 años, ha pasado su primera noche de forma "tranquila", se encuentra bien y de buen humor, según fuentes vaticanas.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV vive este miércoles su primer día de convalecencia en el hospital Gemelli de Roma , después de que el martes le extirparan con éxito parte de un pulmón a causa de un adenocarcinoma , un tumor cancerígeno.

El papa ha iniciado este miércoles fisioterapia respiratoria, ha comenzado a caminar y ha reanudado su alimentación habitual en el desayuno y almuerzo.

2) Postoperatorio: Tras pasar una noche normal después de la operación, está teniendo una evolución postoperatoria normal. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax que le han hecho hoy arrojan valores "dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada", según el último comunicado médico.

Antes de la operación, el papa fue sometido a varias pruebas diagnósticas, en concreto, una broncoscopia robótica con biopsia y un TAC torácico.

1) Diagnóstico: León XIV fue operado el martes de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer. En la intervención, con anestesia general, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Permaneció en quirófano casi tres horas y la cirugía duró 90 minutos.

3) Convalecencia: El Vaticano estima que deberá seguir en el hospital una semana y su agenda ha sido completamente liberada hasta el 20 de octubre.

El Vaticano no ha desvelado si el papa deberá someterse a un tratamiento específico ante la naturaleza cancerígena del tumor extirpado. Habrá que esperar a los resultados de los exámenes histológicos, que pueden demorarse aún varios días.

4) El viaje a Latinoamérica: una de las grandes preguntas es si el papa logrará cumplir su deseado viaje a Uruguay, Argentina y Perú -donde cuenta con la nacionalidad- entre el 6 y el 17 de noviembre, tal y como estaba previsto. El pasado domingo, tras el Ángelus, León XIV dejó caer que sus planes siguen en pie. La Santa Sede se remite a esas palabras.

5) Gobernar desde el hospital: El papa carece de un 'vice', es un regente absoluto, pero las normas vaticanas permiten que la Curia Romana siga funcionando de forma autónoma durante su convalecencia. No obstante, las cuestiones de mayor importancia deberán tener el plácet del pontífice, excepto si él ha asignado esta facultad a un colaborador.

Además, el papa había dejado 'trabajo hecho'. Muestra de ello son los nombramientos episcopales confirmados hoy por la Santa Sede o la homilía preparada para la misa que ha tenido lugar esta mañana en la plaza de San Pedro sin su presencia, y que ha sido leída por el cardenal filipino Luis Antonio Tagle (nombrado recientemente decano del Colegio Cardenalicio).

6) La calma del papa: Un factor que ha sorprendido en este episodio es el aparente sosiego con el que el pontífice afronta la enfermedad. Por ejemplo, llegó ayer al hospital caminando junto a sus colaboradores y sonriendo ante cientos de fieles y periodistas que lo esperaban.

7) Segunda hospitalización en su vida: León XIV es un papa "joven": acaba de cumplir 71 años, y es un apasionado del deporte. Tanto que, como novedad en su pontificado, se reserva los martes para desconectar del Vaticano en su palacio de la localidad de Castel Gandolfo. En su vida, solo una vez necesitó pasar por el hospital, por una fiebre tifoidea en sus años de misionero en Perú.

8) Transparencia: Aunque la salud de los pontífices fue siempre un tabú, León XIV, elegido hace apenas año y medio, ha apostado por la transparencia. Fue él mismo quien, desde la ventana del Palacio Apostólico, anunció el domingo que tenía que operarse de un nódulo localizado en fase "muy inicial" en un pulmón.

9) Punto de inflexión: Lo que sí que parece claro es que el cáncer marcará un punto importante en el pontificado de León XIV, ya que, al menos a corto plazo, su salud va a estar en el foco de atención. A la espera de los resultados definitivos sobre los tejidos extirpados, es probable que tenga que hacer frente a continuos controles médicos en el futuro o someterse a algún tratamiento específico.

10) Rezos por su salud: El pontífice está acompañado por su círculo más cercano, como sus secretarios, el peruano Edgard Rimaycuna y el italiano Marco Billeri. Pero también es seguido por numerosos fieles, que han organizado oraciones en Roma y en distintas partes del mundo.