Incertidumbre: Estado de salud del papa León XIV tras la extirpación de un tumor cancerígeno

La sorpresa y cierto pesar también cunde entre los fieles. En los alrededores del Gemelli, donde el papa se recupera de la intervención, Diana Mercedes Zahir, peruana residente en Roma, confesaba a EFE la impresión que sintió al conocer la noticia: "me dio mucha tristeza. Lo siento en el corazón, además de que soy peruana y él ha vivido en Perú, pero lo veo muy humano con el pueblo, con la gente (...) Que tenga una recuperación rápida, le deseo todo lo mejor".