Zambrano visita mausoleo de Francisco Morazán y recorrerá el Cecot como parte de la agenda en El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- La agenda de este viernes del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, comenzó con un recorrido por el centro histórico de San Salvador, donde visitará el Palacio Nacional y el mausoleo del prócer hondureño Francisco Morazán, antes de trasladarse al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). La visita al centro penitenciario forma parte de una gira de intercambio con autoridades salvadoreñas, cuyo objetivo es conocer el funcionamiento de la cárcel, la tecnología utilizada y los mecanismos de seguridad aplicados a personas privadas de libertad vinculadas a estructuras criminales. La delegación hondureña busca identificar prácticas que puedan adaptarse al país, mientras el Congreso analiza nuevas reformas para combatir a las maras y pandillas, mejorar los controles penitenciarios y agilizar los procesos judiciales.

El recorrido por el centro histórico incluirá el Palacio Nacional y el mausoleo donde reposan los restos de Francisco Morazán, trasladados recientemente a un espacio construido para su custodia en San Salvador.Visita al Cecot y cooperación en seguridad. Antes de esta jornada, Zambrano sostuvo una reunión de más de tres horas con el presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña, Ernesto Castro, para abordar un acuerdo de cooperación y conocer las medidas adoptadas por ese país en materia de seguridad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Lo que nos llevamos de El Salvador son las buenas prácticas que han aplicado, los modelos de éxito que han dado resultado y qué medidas podemos implementar en Honduras, tropicalizadas al hondureño”, manifestó Zambrano.

En los encuentros también se abordaron las iniciativas salvadoreñas para fortalecer a la Policía y las Fuerzas Armadas, además de los cambios aplicados al sistema penitenciario. La visita al Cecot contará con el acompañamiento del director del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras, general Amador Lacayo. La actividad coincide con la presencia en El Salvador de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien también tiene prevista una visita al centro penitenciario. El diputado Kilvet Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso hondureño, destacó que el acercamiento permitirá conocer las reformas legales impulsadas en El Salvador y evaluar cuáles podrían aplicarse en Honduras.

Por su parte, Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad, señaló que diputados de las comisiones de Seguridad y Defensa de ambos países sostendrán intercambios para revisar la legislación y las experiencias relacionadas con el sistema penitenciario. La delegación hondureña también está integrada por los diputados Rumy Bueso y Luis Cuello.

Honduras estudia cambios legales y nuevas cárceles

Zambrano adelantó que el Congreso analiza reformas relacionadas con los allanamientos contra grupos criminales, la ampliación de determinados plazos de detención, los tatuajes asociados a maras y pandillas y la agilización de los procesos judiciales. Sobre los tatuajes, aclaró que la propuesta se refiere a los vinculados con organizaciones criminales, no a los relacionados con la familia, paisajes o expresiones artísticas. El tratamiento de los menores de edad vinculados a delitos graves también está pendiente de discusión. Zambrano mencionó la posibilidad de revisar las penas máximas, que según sus declaraciones actualmente son de ocho años, y estudiar otras alternativas, pero no anunció una decisión para juzgarlos como adultos.