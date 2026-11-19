Tegucigalpa, Honduras.- U​​​​​​n total de 3,842 viviendas fueron intervenidas durante las últimas ocho semanas mediante operativos de control y prevención del dengue en distintos sectores del Distrito Central. Las jornadas incluyeron la aplicación de BTI y orientación a los habitantes de las zonas intervenidas, con un alcance total de 51,537 personas. Entre las zonas atendidas figuran las colonias Hato de Enmedio, San Miguel, Los Pinos, Villa Nueva, Residencial Honduras, 3 de Mayo y Flor del Campo, donde las autoridades habían identificado un aumento de casos de la enfermedad.

Las intervenciones fueron desarrolladas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la Secretaría de Salud y la organización GOAL, con apoyo del Fondo Humanitario para Honduras.

Entregan equipos para continuar las jornadas

Como parte del cierre de los operativos, cinco centros de salud recibieron una bomba termonebulizadora cada uno, con el propósito de mantener las labores de fumigación en los sectores que ya fueron intervenidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER) también recibió un kit de herramientas y ocho bombas para las actividades de prevención y control del dengue en la ciudad. De acuerdo con las autoridades municipales, las jornadas se extenderán a otros sectores que sean identificados como prioritarios por la Mesa Intersectorial de Salud.

Distrito Central registra más de 2,500 casos de dengue