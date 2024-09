Región de Salud ignora los daños en el centro de salud de la 3 de Mayo

Tegucigalpa, Honduras.- Cada día, más de 150 personas cruzan las puertas del Centro Integral de Salud (CIS) de la colonia 3 de Mayo con la esperanza de recibir una atención o servicio médico de calidad.

Lo que encuentran, sin embargo, es un reflejo desolador de la decadencia del sistema de salud público en Honduras.

Techos en mal estado, ausencia de agua potable y un edificio deteriorado son el escenario para los pacientes que buscan alivio en un centro que parece olvidado por la jefatura de la Región Metropolitana de Salud (RMS).

A pesar de los esfuerzos de la Alcaldía del Distrito Central, que intentó mejorar las condiciones del lugar colocando nuevas láminas, la RMS, bajo la dirección de Gilberto Ramírez, falló en su deber de cuidar las mejoras.

Las láminas viejas siguen acumulando polvo en la entrada sin haber sido removidas del paso, mientras que el personal del CIS se enfrenta a amenazas y represalias si levantan la voz.

“No queremos problemas, mejor consúltele al jefe de la Metropolitana de Salud si nos permite hablar del tema”, contestó Rosalinda Rubio, directora del CIS de la colonia 3 de Mayo, quién en conocimiento de EL HERALDO está demandada por la RMS.

Los pacientes dieron declaraciones, sin embargo, pidieron que se les colocara un nombre genérico por el de ellos por temor a represalias.

Doña Elvira Mendoza, una señora de 68 años que padece hipertensión, contó con lágrimas: “He venido desde hace 10 años a este centro y nunca había visto un abandono tan grande.

Los doctores hacen lo que pueden, pero ¿quién nos cuida a nosotros? Si no fuera por ellos, estaríamos peor”.

Otro paciente, Mario Rivera, joven de 25 años, resaltó que “aquí venimos porque no tenemos para pagar en otro lado, pero a veces uno se siente como si fuera menos que un animal.

No hay agua, no hay buenos techo, pero la enfermedad no espera por nosotros”.