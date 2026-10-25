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Hombre se hizo pasar por cliente para matar a vendedor en un autolote de la capital

El vendedor de 28 años fue asesinado a tiros en un autolote del anillo periférico de Tegucigalpa por un sujeto que fingió ser cliente

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 17:02
Hombre se hizo pasar por cliente para matar a vendedor en un autolote de la capital

Selvin Misael Herrera Hernández, de 28 años, murió tras recibir varios disparos.

Tegucigalpa, Honduras.- Un vendedor de vehículos fue asesinado a disparos en un autolote ubicado en el anillo periférico de la capital, luego de que un sujeto ingresara al establecimiento presuntamente haciéndose pasar por cliente.

La víctima fue identificada como Selvin Misael Herrera Hernández, de 28 años, residente en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho violento ocurrió la tarde-noche del sábado, cuando Herrera Hernández se encontraba en el autolote.

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Momentos después, un individuo ingresó al establecimiento con la aparente intención de consultar sobre los vehículos en venta. Sin embargo, el sujeto se dirigió directamente hacia el vendedor, sacó un arma de fuego y comenzó a dispararle.

Pese a que Herrera Hernández recibió auxilio tras el ataque, murió a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Hombre se hizo pasar por cliente para matar a vendedor en un autolote de la capital

Después de cometer el crimen, el responsable huyó del lugar con rumbo desconocido.

Al lugar llegaron equipos de Medicina Forense para el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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