Hombre se hizo pasar por cliente para matar a vendedor en un autolote de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un vendedor de vehículos fue asesinado a disparos en un autolote ubicado en el anillo periférico de la capital, luego de que un sujeto ingresara al establecimiento presuntamente haciéndose pasar por cliente.
La víctima fue identificada como Selvin Misael Herrera Hernández, de 28 años, residente en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa.
De acuerdo con la información preliminar, el hecho violento ocurrió la tarde-noche del sábado, cuando Herrera Hernández se encontraba en el autolote.
Momentos después, un individuo ingresó al establecimiento con la aparente intención de consultar sobre los vehículos en venta. Sin embargo, el sujeto se dirigió directamente hacia el vendedor, sacó un arma de fuego y comenzó a dispararle.
Pese a que Herrera Hernández recibió auxilio tras el ataque, murió a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.
Después de cometer el crimen, el responsable huyó del lugar con rumbo desconocido.
Al lugar llegaron equipos de Medicina Forense para el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.