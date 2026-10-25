Hombre se hizo pasar por cliente para matar a vendedor en un autolote de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un vendedor de vehículos fue asesinado a disparos en un autolote ubicado en el anillo periférico de la capital, luego de que un sujeto ingresara al establecimiento presuntamente haciéndose pasar por cliente.

La víctima fue identificada como Selvin Misael Herrera Hernández, de 28 años, residente en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho violento ocurrió la tarde-noche del sábado, cuando Herrera Hernández se encontraba en el autolote.