Alauca, El Paraíso.- Un hombre de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida de forma violenta en la aldea El Jícaro, municipio de Alauca, departamento de El Paraíso.

El hoy occiso responde al nombre de Rolando Ferrufino y, según reportes de medios locales, su yerno le habría quitado la vida la madrugada de este domingo 22 de noviembre.

Los reportes precisan que el yerno habría atacado con un hacha a Ferrufino y le generó heridas mortales en el cuello.