Alauca, El Paraíso.- Un hombre de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida de forma violenta en la aldea El Jícaro, municipio de Alauca, departamento de El Paraíso.
El hoy occiso responde al nombre de Rolando Ferrufino y, según reportes de medios locales, su yerno le habría quitado la vida la madrugada de este domingo 22 de noviembre.
Los reportes precisan que el yerno habría atacado con un hacha a Ferrufino y le generó heridas mortales en el cuello.
Hasta el momento no se conoce la identidad del yerno y las autoridades policiales se encuentran en la zona para esclarecer los hechos.
En redes sociales se dieron varios mensajes de personas que conocían a don Rolando Ferrufino, uno de ellos de una fémina identificada como Elsi Zúñiga.
"Qué pesar, buen hombre de bien. Dios lo reciba en su morada celestial, no merecía esa muerte. Lo conocí desde niño, ahí crecí en mi aldea toda la infancia. Fortaleza para su familia, María y sus hijos", escribió.
Agentes de la Policía Nacional llegaron a la aldea El Jícaro y se espera que el responsable sea detenido en las próximas horas.