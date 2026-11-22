Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusado de abusar sexualmente de su hijo de 13 años de edad.

La acción fue ejecutada por uniformados en la aldea San José de Oriente del municipio de Ilama, Santa Bárbara, donde detuvieron al imputado de 42 años de edad.

El informe policial establece que, de acuerdo a las investigaciones y el testimonio brindado por el menor de edad ante las autoridades de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), los abusos fueron cometidos en diferentes ocasiones, especialmente cuando el sospechoso consumía bebidas alcohólicas.