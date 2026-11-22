Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusado de abusar sexualmente de su hijo de 13 años de edad.
La acción fue ejecutada por uniformados en la aldea San José de Oriente del municipio de Ilama, Santa Bárbara, donde detuvieron al imputado de 42 años de edad.
El informe policial establece que, de acuerdo a las investigaciones y el testimonio brindado por el menor de edad ante las autoridades de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), los abusos fueron cometidos en diferentes ocasiones, especialmente cuando el sospechoso consumía bebidas alcohólicas.
Se da a conocer que los abusos iniciaron en el mes de septiembre anterior cuando la víctima residía con su progenitor y, de acuerdo al relato del menor, el sospechoso aprovechaba cuando andaba en estado de embriaguez para someterlo a la fuerza y abusar sexualmente.
Además de eso, lo amenazaba de muerte para impedir que contara sobre lo ocurrido cada vez que cometía los abusos.
El menor fue sacado de la vivienda y fue a vivir con la abuela, a quien le reveló los abusos que sufría por parte de su padre.
Tras conocer la denuncia, los equipos de investigación de la Policía Nacional iniciaron las diligencias correspondientes por lo que recopilaron los elementos probatorios y remitieron el expediente al Ministerio Público, por lo que se emitió la orden de detención.
El capturado será remitido al juzgado correspondiente para que responda por el delito que se le acusa.