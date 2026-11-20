Copán, Honduras.- Un abogado y su esposa fueron capturados en el occidente de Honduras, acusados de maltrato familiar y presuntas agresiones sexuales en contra de una menor de 13 años de edad; hijastra de éste e hija de la sospechosa.
La aprehensión se llevó a cabo en la residencial Palmira, de la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el departamento de Copán.
Los detenidos responden a los nombres de Álvaro Luis Claros Cárcamo, de 40 años de edad, de profesión abogado, originario de Manto, en el el departamento de Olancho, y su compañera de hogar, Rosa Melida Gutiérrez Urbina, de 38 años, nativa de Santa Rosa de Copán; los dos con domicilio en el lugar dónde fueron arrestados.
El arresto estuvo a cargo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Departamental de Investigación Criminal No. 4 (UDIC-4), en atención a un requerimiento judicial por los delitos de maltrato familiar habitual y otras agresiones sexuales en perjuicio de su adolescente hija.
Ebrios
De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido durante el año 2025, en los momentos en los que la pareja departía con bebidas alcohólicas; la afectada les manifestó a los investigadores, que en varias ocasiones, cuando su madre estaba dormida, su padrastro Álvaro Claros, aprovechaba para besarla a la fuerza y tocarle sus partes íntimas.
Ella le contó a su madre, pero esta nunca creyó en sus confesiones, y en cambio, la regañaba y la maltrataba físicamente siempre que se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Tras interponer la formal denuncia, agentes de investigación realizaron las diligencias, las que fueron remitidas al Ministerio Público (MP), logrando que se emitiera la orden de captura por parte del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, el 29 de octubre del presente año.
Luego de la captura, la pareja fue remitida al Ministerio Público, y en las próximas horas será enviada a los tribunales de justicias en la ciudad de Santa Rosa de Copán, por maltrato familiar habitual y otras agresiones sexuales.