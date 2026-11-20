Copán, Honduras.- Un abogado y su esposa fueron capturados en el occidente de Honduras, acusados de maltrato familiar y presuntas agresiones sexuales en contra de una menor de 13 años de edad; hijastra de éste e hija de la sospechosa.

La aprehensión se llevó a cabo en la residencial Palmira, de la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el departamento de Copán.

Los detenidos responden a los nombres de Álvaro Luis Claros Cárcamo, de 40 años de edad, de profesión abogado, originario de Manto, en el el departamento de Olancho, y su compañera de hogar, Rosa Melida Gutiérrez Urbina, de 38 años, nativa de Santa Rosa de Copán; los dos con domicilio en el lugar dónde fueron arrestados.