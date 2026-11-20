Copán, Honduras.-Un hombre fue capturado por suponerlo responsable de intentar matar a su pareja, luego de que presuntamente la atacara con una soga cuando se conducía en una motocicleta en el municipio de El Paraíso, Copán.

De acuerdo con la información del caso, el sospechoso de 28 años habría lanzado una soga alrededor del cuello de la joven y posteriormente la amarró, provocándole lesiones severas a la mujer.

La agresión estuvo a punto de terminar en tragedia, debido a que la víctima sufrió heridas en el cuello y estuvo cerca de morir por estrangulamiento.