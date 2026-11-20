Copán, Honduras.-Un hombre fue capturado por suponerlo responsable de intentar matar a su pareja, luego de que presuntamente la atacara con una soga cuando se conducía en una motocicleta en el municipio de El Paraíso, Copán.
De acuerdo con la información del caso, el sospechoso de 28 años habría lanzado una soga alrededor del cuello de la joven y posteriormente la amarró, provocándole lesiones severas a la mujer.
La agresión estuvo a punto de terminar en tragedia, debido a que la víctima sufrió heridas en el cuello y estuvo cerca de morir por estrangulamiento.
La captura fue realizada por agentes de la Policía Nacional, quienes informaron que al detenido se le supone responsable del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de su compañera de hogar.
El hombre quedó bajo custodia policial y fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.
Se desconoce el estado de salud de la fémina, quien recibió atención médica tras el hecho.