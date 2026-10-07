Detienen a madre tras difundirse video de presunto maltrato a su hija de 13 años

Tegucigalpa, Honduras.- Por suponerla responsable del delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de una menor de edad, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a una mujer de 36 años. Los agentes asignados al Departamento de Delitos Especiales lograron la detención de la mujer mediante un auto motivado de detención preventiva en la colonia 14 de Enero, en Comayagüela.

La detención se ejecutó como resultado de las diligencias investigativas realizadas por agentes de la DPI, luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que presuntamente se observa a la mujer castigar a la menor. La sospechosa fue localizada y detenida en cumplimiento de un auto motivado de detención preventiva emitido por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEPN). De acuerdo con las investigaciones, la menor habría sido víctima de reiteradas agresiones físicas y verbales dentro de su entorno familiar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse