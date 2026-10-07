Detienen a madre tras difundirse video de presunto maltrato a su hija de 13 años

Tegucigalpa, Honduras.- Por suponerla responsable del delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de una menor de edad, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a una mujer de 36 años.
Los agentes asignados al Departamento de Delitos Especiales lograron la detención de la mujer mediante un auto motivado de detención preventiva en la colonia 14 de Enero, en Comayagüela.
La detención se ejecutó como resultado de las diligencias investigativas realizadas por agentes de la DPI, luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que presuntamente se observa a la mujer castigar a la menor.
La sospechosa fue localizada y detenida en cumplimiento de un auto motivado de detención preventiva emitido por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEPN).
De acuerdo con las investigaciones, la menor habría sido víctima de reiteradas agresiones físicas y verbales dentro de su entorno familiar.
Según las diligencias realizadas por los equipos de investigación, la presunta agresora habría golpeado a la víctima y, en una de las ocasiones, la habría atado de pies y manos, colocado un objeto en su boca y cubierto su rostro con cinta adhesiva.
Además, presuntamente le habría propinado golpes con una manguera que le provocaron lesiones y moretones en diferentes partes del cuerpo.
Las investigaciones señalan que la menor habría sido objeto de amenazas, insultos y otras agresiones físicas presuntamente cometidas por la ahora detenida.
Los hechos fueron documentados por los agentes investigadores, quienes desarrollaron las diligencias correspondientes para establecer la responsabilidad de la sospechosa y brindar protección a la víctima.
La mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación, por el delito de maltrato familiar.