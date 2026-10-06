Rescatan a niña que fue golpeada por su madre; caso que se hizo viral en video difundido en redes

Tegucigalpa, Honduras.- A raíz de un video que se hizo viral mediante las redes sociales -en las últimas horas- en la que una madre le daba una golpiza a una de sus hijas; esta niña de 12 años, fue rescatada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Agentes asignados al Departamento de Delitos Especiales, de la DPI, en coordinación con funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), y la Organización Our Rescue, realizaron el rescate y protección de la menor, víctima del delito de maltrato familiar agravado, en la capital de la República. La acción policial se ejecutó en atención a una denuncia por parte de un familiar de la agredida, y a un requerimiento de investigación emitido por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez, luego de conocerse un presunto hecho de violencia en perjuicio de la niña.

Según las diligencias preliminares, la menor de 12 años, habría sido objeto de agresiones físicas y verbales por parte de su progenitora, hecho que quedó grabado en video que otro de los hijos de la agresora filmó con su celular cuando ésta golpeaba a su hija. En el material audiovisual se ve como la mujer amarró a su hija de las manos y los pies, usando cinta adhesiva, para que esta no pudiera defenderse y poderle pegar a rineda suelta con la manguera, mientras el menor que grababa le pedía que no le pegara en la cara. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La recuperación

En respuesta al requerimiento fiscal, los detectives se desplazaron hasta la colonia 14 de Enero, en Comayagüela, donde localizaron a la afectada en la vivienda de su padre y ubicaron a la persona señalada como presunta responsable de las agresiones. Como parte del procedimiento de protección, los funcionarios policiales notificaron la situación de vulnerabilidad a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), institución que asumió la custodia y resguardo de la menor.