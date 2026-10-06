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Rescatan a niña que fue golpeada por su madre; caso que se hizo viral en video difundido en redes

El caso de agresión ocurrió en una ciolonia capitalina. El hecho fue grabado por un familiar y trascendión en la redes sociales

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 11:18
Rescatan a niña que fue golpeada por su madre; caso que se hizo viral en video difundido en redes

Luego de realizar la recuperación de la niña, fue llevada a las instalaciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- A raíz de un video que se hizo viral mediante las redes sociales -en las últimas horas- en la que una madre le daba una golpiza a una de sus hijas; esta niña de 12 años, fue rescatada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Agentes asignados al Departamento de Delitos Especiales, de la DPI, en coordinación con funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), y la Organización Our Rescue, realizaron el rescate y protección de la menor, víctima del delito de maltrato familiar agravado, en la capital de la República.

La acción policial se ejecutó en atención a una denuncia por parte de un familiar de la agredida, y a un requerimiento de investigación emitido por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez, luego de conocerse un presunto hecho de violencia en perjuicio de la niña.

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Según las diligencias preliminares, la menor de 12 años, habría sido objeto de agresiones físicas y verbales por parte de su progenitora, hecho que quedó grabado en video que otro de los hijos de la agresora filmó con su celular cuando ésta golpeaba a su hija.

En el material audiovisual se ve como la mujer amarró a su hija de las manos y los pies, usando cinta adhesiva, para que esta no pudiera defenderse y poderle pegar a rineda suelta con la manguera, mientras el menor que grababa le pedía que no le pegara en la cara.

Agentes policiales realizando la labor de recuperación de la menor afectada.

Agentes policiales realizando la labor de recuperación de la menor afectada.

 (Foto: Cortesía)

La recuperación

En respuesta al requerimiento fiscal, los detectives se desplazaron hasta la colonia 14 de Enero, en Comayagüela, donde localizaron a la afectada en la vivienda de su padre y ubicaron a la persona señalada como presunta responsable de las agresiones.

Como parte del procedimiento de protección, los funcionarios policiales notificaron la situación de vulnerabilidad a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), institución que asumió la custodia y resguardo de la menor.

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La preadolescente ya había sido ingresada anteriormente a la Senaf, debido a los maltratos constantes por parte de su madre, asimismo, se hace mención que la sospechosa tiene antecedentes policiales por el delito antes indicado.

Debido a lo ocurrido, se activaron los mecanismos institucionales para garantizar la seguridad e integridad de la niña. La madre no ha sido requerida por el momento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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