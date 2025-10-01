  1. Inicio
Viven su propio calendario: Venezuela da inicio a la Navidad este 1 de octubre

Venezuela no siempre celebró Navidad en octubre; esto es una medida populista de Maduro para generar una sensación de alegría y normalidad en la población, a pesar de las severas crisis políticas y económicas

  • 01 de octubre de 2025 a las 12:04
Los venezolanos reciben a partir de este miércoles una Navidad nuevamente adelantada por el mandatario Nicolás Maduro, en medio de la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos cerca de sus aguas y que no ha logrado quebrar la relativa normalidad en el país, marcada por dificultades económicas, fallas en servicios básicos y una incertidumbre política acentuada tras las presidenciales de 2024.

 Foto: EFE
El día a día se mantiene: los estudiantes asisten a clases, los empleados acuden a sus puestos de trabajo, las unidades de transporte público transitan ocupadas, hay tráfico en las calles, los establecimientos comerciales abren, las playas se llenan de bañistas y prosiguen los preparativos de eventos religiosos, artísticos y deportivos.

 Foto: EFE
A esta cotidianidad se le ha sumado, desde agosto, la convocatoria por parte del gobierno a movilizaciones y otras actividades en respuesta al despliegue estadounidense, que califica como una "amenaza" en contra de la soberanía, por lo que ha insistido en el llamado al alistamiento en la Milicia y a participar en jornadas de adiestramiento militar.

 Foto: EFE
Pero a pesar del fantasma de una "lucha armada", un escenario contemplado por el Gobierno en caso de una agresión, los ciudadanos siguen con sus rutinas.

 Foto: EFE
"El problema económico ha sido la peor amenaza que tenemos, no hay poder adquisitivo", aseguró a EFE Yuraima Mena, una pensionista de 65 años que se encontraba con su esposo en un bulevar de Caracas, y para quien Maduro adelantó la Navidad con el fin de que "la gente se enfoque en eso" y no "en el problema principal, que -dijo- es lo del dólar".

 Foto: EFE
Mena -que subsiste con una pensión de 130 bolívares (72 centavos de dólar, a la tasa oficial) y un bono denominado "ingreso contra la guerra económica" equivalente a casi 50 dólares- sostuvo que el aumento del precio de la divisa y el encarecimiento de los productos es hoy la "mayor preocupación", así como sus ingresos, que, asegura, "no alcanzan para nada".

 Foto: EFE
Mientras, Washington defiende el despliegue como una operación contra el narcotráfico supuestamente procedente de Venezuela, lo que rechaza Caracas, que acusa a EE.UU. de preparar "una agresión cada vez con más fuerza" para propiciar un "cambio de régimen" y para apoderarse de las riquezas energéticas del país suramericano.

 Foto: EFE
El lunes, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dijo que Maduro "suscribió" un "decreto de conmoción externa" que "da poderes" y "facultades especiales" al jefe de Estado "para actuar en materia de defensa y seguridad".

 Foto: EFE
En este contexto, Maduro, como ha hecho en otros años desde que llegó al poder, en 2013, volvió a adelantar la Navidad. Desde este 1 de octubre comenzará la celebración, para lo cual empezaron a decorarse varias zonas de Caracas, como el Paseo Los Próceres -un monumento con fuentes, plazoletas y estatuas de líderes independentistas-, aledaño al complejo militar Fuerte Tiuna.

 Foto: EFE
En los días previos a la fecha pautada, se han decorado avenidas, plazas, árboles y postes eléctricos, al tiempo que algunas tiendas ya venden artículos navideños.

 Foto: EFE
Según Maduro, este adelanto es una "fórmula" que ha resultado "muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría y la felicidad".

 Foto: EFE
