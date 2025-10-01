Viven su propio calendario: Venezuela da inicio a la Navidad este 1 de octubre

"El problema económico ha sido la peor amenaza que tenemos, no hay poder adquisitivo", aseguró a EFE Yuraima Mena, una pensionista de 65 años que se encontraba con su esposo en un bulevar de Caracas, y para quien Maduro adelantó la Navidad con el fin de que "la gente se enfoque en eso" y no "en el problema principal, que -dijo- es lo del dólar".