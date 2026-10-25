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Edmundo González asegura que María Corina Machado ya se encuentra en Venezuela

María Corina Machado escribió "Estoy aquí. Con ustedes" en su cuenta de X, y Edmundo González aseguró que la premio Nobel de la Paz 2025 ya está en Venezuela

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 10:29
Edmundo González asegura que María Corina Machado ya se encuentra en Venezuela

"Ustedes lo saben, esto es hasta el final", añadió el opositor que se encuentra exiliado en Madrid desde septiembre de 2024.

 Foto: EFE

Caracas, Venezuela.- El líder opositor Edmundo González Urrutia aseguró este domingo 25 de octubre que la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ya se encuentra de regreso en Venezuela, luego de que la propia líder opositora indicara en un mensaje en X que se encuentra "aquí".

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso", dijo González Urrutia en X al citar un mensaje de la dirigente en la misma red social.

Machado dijo previamente: "Estoy aquí. Con ustedes", sin precisar exactamente dónde.

Hasta ahora, ni ella ni su equipo han ofrecido detalles sobre su regreso. González Urrutia dijo que "muy pronto" él también regresará para que el país "avance verdaderamente hacia la libertad".

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"Ustedes lo saben, esto es hasta el final", añadió el opositor que se encuentra exiliado en Madrid desde septiembre de 2024.

Desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

Sin embargo, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, según denunció el mes pasado su equipo.

Antes de salir de Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad por casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias fraude en las elecciones presidenciales de 2024, en las que fue proclamado como ganador el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de ser afín al chavismo- publicara el detalle de las votaciones.

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Según la oposición, que recolectó copias de las actas de votación, el ganador de esa elección fue González Urrutia, abanderado de Machado.

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Redacción web
Agencia EFE

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