EE UU levanta sanciones a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

Washington, Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles 14 de octubre el levantamiento de las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, en una nueva señal de acercamiento entre Washington y las autoridades venezolanas.
El nombre del dirigente chavista fue retirado de la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Tesoro estadounidense encargado de administrar y aplicar sanciones económicas.
Jorge Rodríguez desempeña un papel clave como interlocutor en el diálogo impulsado por Washington desde el verano pasado entre el chavismo y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera, con el objetivo de negociar una transición política en Venezuela.
La decisión se produce en medio de los cambios en las relaciones entre ambos países, especialmente desde la captura del expresidente Nicolás Maduro durante una operación estadounidense en Caracas en enero pasado, un acontecimiento que marcó un nuevo escenario político en la nación sudamericana.
Desde entonces, la Administración del presidente Donald Trump ha estrechado sus relaciones con el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras la salida de Maduro del poder.
Como parte de este acercamiento, Estados Unidos y Venezuela restablecieron sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019, y anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que permitiría a Washington acceder a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.
Asimismo, el Gobierno estadounidense ha flexibilizado algunas restricciones vinculadas con las operaciones petroleras y mineras venezolanas, además de retirar las sanciones que pesaban sobre Delcy Rodríguez en territorio estadounidense.
Mientras tanto, la oposición venezolana continúa enfrentando obstáculos en su participación política. La líder opositora María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2025, permanece en Panamá, desde donde ha denunciado impedimentos impuestos por las autoridades chavistas para evitar su regreso a Venezuela.