EE UU levanta sanciones a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

Washington, Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles 14 de octubre el levantamiento de las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, en una nueva señal de acercamiento entre Washington y las autoridades venezolanas.

El nombre del dirigente chavista fue retirado de la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Tesoro estadounidense encargado de administrar y aplicar sanciones económicas.

Jorge Rodríguez desempeña un papel clave como interlocutor en el diálogo impulsado por Washington desde el verano pasado entre el chavismo y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera, con el objetivo de negociar una transición política en Venezuela.