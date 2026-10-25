  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Espero esté a salvo"

Consultado sobre el retorno de María Corina Machado a Venezuela, Donald Trump afirmó que no tiene información, pero espera que esté fuera de peligro

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 12:49
Trump sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela: Espero esté a salvo

Tras permanecer casi un año fuera del país, Machado reapareció este domingo durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, Venezuela.

 Fotos: EFE

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo 25 de octubre que no sabe "nada" sobre el regreso a Venezuela de la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, pero expresó su deseo de que esté a salvo.

"No sé nada sobre ello", dijo Trump al ser preguntado por reporteros en Washington sobre el retorno de Machado al país suramericano.

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo", agregó el mandatario. Trump a reporteros en Washington.

María Corina Machado entregó a Trump su medalla de Premio Nobel de la Paz

Tras permanecer casi un año fuera del país, Machado reapareció este domingo durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV).

En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones se ve a la opositora saludando a los asistentes a la misa y a otras personas en la plaza de la localidad.

Hasta ahora no se han divulgado detalles sobre cómo regresó a Venezuela ni sobre si Washington tuvo algún papel en su retorno.

Edmundo González revela que María Corina Machado ya está en Venezuela

El Gobierno de Trump ha impuesto un tutelaje de facto sobre Venezuela tras la intervención militar en la que capturó a Nicolás Maduro a principios de este año.

La entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder de forma interina y respaldó un polémico acuerdo petrolero con Washington que contempla que el Pentágono adquiera una participación del 35% en la matriz de NABEP, empresa con derechos de explotación sobre 17 campos petroleros venezolanos.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

Venezuela activa plan para "hambre cero" y busca alimentar a 4 millones de niños escolares

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestionado por su afinidad con el chavismo, proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias