Trump y Melania votan de manera anticipada en Palm Beach para las elecciones

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, votaron este sábado en la oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach, Florida, para las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, antes de dirigirse a Perry, Georgia, para un mitin.

"Voy a Georgia. Es un esfuerzo. No es normal lo que he hecho", explicó el presidente a la prensa en su comparecencia después de votar presumiendo de intensidad en esta recta final de campaña en la que está haciendo casi un mitin al día.

"Estoy haciendo campaña por otras personas, algunas de las cuales no conozco, pero en todos los casos me parecen muy buenas. Algunas son personas realmente excepcionales, como en Kansas, como en Texas, como quiero decir, en Nebraska. Creo que hemos mejorado mucho", aseguró, en un intento de dar la vuelta a las encuestas que esta semana apuntaban a una ventaja de los demócratas de diez puntos.

Pese a este intento, a poco más de una semana de la cita con las urnas, Trump reconoció que "un presidente en ejercicio siempre obtiene malos resultados en las elecciones de mitad de mandato".