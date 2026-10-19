JD Vance cree que Trump lo respaldaría si va tras la presidencia de EE UU en 2028

Washington.- El vicepresidente JD Vance dijo este lunes que si decide aspirar a la presidencia de Estados Unidos en 2028, cree que Donald Trump lo respaldaría, aunque aclaró que no ha hablado con el mandatario sobre el tema.
"Creo que si me presento, el presidente me respaldará". "No he hablado con él al respecto (...) pero creo que obtendría su respaldo", dijo Vance al analista político Mark Halperin, del podcast 2way tonight, durante una entrevista en el avión vicepresidencial, mientras regresaba de un mitin republicano en Carolina del Norte.
Vance ha evitado confirmar si buscará la candidatura republicana y ha señalado que decidirá sobre su futuro político después de las elecciones de medio mandato del próximo noviembre.
En junio, dijo que hablaría con su esposa, Usha Vance, sobre los próximos pasos de la familia y aseguró que no tenía dudas de que Trump sería "muy comprensivo" con cualquier decisión que tomara.
Trump, por su parte, ha elogiado tanto a Vance como al secretario de Estado, Marco Rubio, a quienes ha mencionado como posibles integrantes de una misma fórmula electoral para 2028, sin anunciar un respaldo formal.
En junio, afirmó que ambos juntos serían "muy difíciles de derrotar", mientras que en agosto, según informó el Washington Post, expresó en privado ante donantes su apoyo a Vance como sucesor político al decir que era necesario elegirlo. EFE