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Trump dice que Estados Unidos acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones

Miles de personas provenientes de Marruecos entraron el jueves de forma irregular en Ceuta, una crisis migratoria que ha dejado al menos 43 muertos

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 08:16
Trump dice que Estados Unidos acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones

España y Marruecos acordaron agilizar la devolución de quienes entraron irregularmente, mientras Rabat intensificó los controles en carreteras y transportes y desplegó material antidisturbios ante nuevos intentos de entrada.

 Foro: EFE

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de "terrible" la situación en la ciudad española de Ceuta (en el norte de África) y advirtió de que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.

"Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", dijo Trump en declaraciones a la cadena Fox News.

Trump, cuyo gobierno frenó los flujos migratorios en la frontera con México y restringió el acceso al asilo, advirtió a los estadounidenses de que "no vivirán muy bien" si ganan los demócratas.

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Miles de personas provenientes de Marruecos entraron el jueves de forma irregular en Ceuta, una crisis migratoria que ha dejado al menos 43 muertos.

Según el Ministerio del Interior español, ya han retornado hacia Marruecos más de 25.000 de las aproximadamente 49.000 personas que cruzaron la frontera.

Ascienden a 43 los migrantes muertos tras ingreso masivo a Ceuta desde Marruecos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes lo que ha considerado un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España".

La Casa Blanca, aliada del Gobierno marroquí, culpó el jueves a "las políticas globalistas de extrema izquierda" del gobierno de Sánchez del caos en Ceuta.

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Redacción web
Agencia EFE

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