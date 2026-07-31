Trump dice que Estados Unidos acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de "terrible" la situación en la ciudad española de Ceuta (en el norte de África) y advirtió de que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.

"Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", dijo Trump en declaraciones a la cadena Fox News.

Trump, cuyo gobierno frenó los flujos migratorios en la frontera con México y restringió el acceso al asilo, advirtió a los estadounidenses de que "no vivirán muy bien" si ganan los demócratas.