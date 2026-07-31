Ascienden a 43 los migrantes muertos tras ingreso masivo a Ceuta desde Marruecos

Ceuta, España.- El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende ya a 43, informaron a EFE fuentes policiales.

Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando algunos cuerpos de las miles de personas, sobre todo marroquíes y argelinos, que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado en los últimos días; y no se descarta que la cifra continúe aumentando.

Con estos fallecidos se eleva a 75 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta, cifra que ya supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el más dramático en este tipo de sucesos.