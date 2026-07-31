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Varios murieron ahogados: migrantes regresan a Marruecos tras una noche de violencia en España

Exhaustos, descalzos, con la ropa mojada y abatidos por la travesía, los migrantes intentan abordar autobuses, camiones, taxis compartidos e incluso turismos particulares

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 07:46
Varios murieron ahogados: migrantes regresan a Marruecos tras una noche de violencia en España
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El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta, en el norte de África, asciende a 34, informaron a EFE fuentes policiales, tras el ingreso irregular de migrantes procedentes de Marruecos a España. Aquí las fotos:

Foto: EFE
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Las Fuerzas de Seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando cuerpos de los miles de personas que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado.

 Foto: EFE
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No se descarta que la cifra de fallecidos continúe aumentando conforme pasan las horas debido a la gran cantidad de personas que intentaron entrar a Ceuta.

 Foto: EFE
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La crisis comenzó a principios de esta semana con la llegada a nado de jóvenes desde territorio marroquí a Ceuta, una pequeña ciudad española ubicada en el continente africano, y desembocó el jueves en una entrada masiva e irregular de personas que cruzaron a pie un espigón que marca la frontera entre España y Marruecos.

 Foto: EFE
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Miles de migrantes, en su mayoría jóvenes y varones, comenzaron a regresar este viernes a Marruecos tras pasar la noche a la intemperie en la ciudad autónoma de Ceuta después de confirmar que no podrán regularizar su situación en territorio español.

 Foto: Redes sociales
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Se trata de la crisis migratoria entre ambos países más grave desde 2021 y está generando multitud de reacciones a nivel europeo, de países como Italia y Finlandia que abogan por excluir a España del espacio Schengen por la situación migratoria.

 Foto: Redes sociales
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Mientras, se mantienen los enfrentamientos entre la policía marroquí y grupos incontrolados de jóvenes, muchos de ellos encapuchados, en las proximidades del paso fronterizo, y continúa el goteo de migrantes que intentan acceder a la ciudad norteafricana española de Ceuta por el espigón que bordea la costa de Castillejos o a nado sin que las fuerzas marroquíes lo impidan.

 Foto: Redes sociales
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La policía intenta dispersar con gases lacrimógenos y cañones de agua a los jóvenes concentrados en las colinas colindantes a la frontera, una zona que permanece intransitable, sembrada de piedras lanzadas durante la noche y de vehículos quemados.

 Foto: EFE
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En la carretera que conduce a la entrada del paso fronterizo con Ceuta se siguen desarrollando actos violentos que se han prolongado desde la madrugada.

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La ciudad de Castillejos ha amanecido sumida en el caos y cubierta de basura, con cientos de personas durmiendo en las calles y la mayoría de los comercios cerrados.

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Frente a la resignación de muchos, otros buscan todavía flotadores o cámaras de neumáticos para lanzarse al agua y llegar a Ceuta.

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Aunque en menor cantidad que en días anteriores, persiste la llegada a nado y el cruce a pie por el espigón que marca la frontera entre España y Marruecos sin que las fuerzas de seguridad marroquíes lo impidan.

 Foto: EFE
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