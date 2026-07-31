Varios murieron ahogados: migrantes regresan a Marruecos tras una noche de violencia en España

El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta, en el norte de África, asciende a 34, informaron a EFE fuentes policiales, tras el ingreso irregular de migrantes procedentes de Marruecos a España. Aquí las fotos:
Las Fuerzas de Seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando cuerpos de los miles de personas que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado.
No se descarta que la cifra de fallecidos continúe aumentando conforme pasan las horas debido a la gran cantidad de personas que intentaron entrar a Ceuta.
La crisis comenzó a principios de esta semana con la llegada a nado de jóvenes desde territorio marroquí a Ceuta, una pequeña ciudad española ubicada en el continente africano, y desembocó el jueves en una entrada masiva e irregular de personas que cruzaron a pie un espigón que marca la frontera entre España y Marruecos.
Miles de migrantes, en su mayoría jóvenes y varones, comenzaron a regresar este viernes a Marruecos tras pasar la noche a la intemperie en la ciudad autónoma de Ceuta después de confirmar que no podrán regularizar su situación en territorio español.
Se trata de la crisis migratoria entre ambos países más grave desde 2021 y está generando multitud de reacciones a nivel europeo, de países como Italia y Finlandia que abogan por excluir a España del espacio Schengen por la situación migratoria.
Mientras, se mantienen los enfrentamientos entre la policía marroquí y grupos incontrolados de jóvenes, muchos de ellos encapuchados, en las proximidades del paso fronterizo, y continúa el goteo de migrantes que intentan acceder a la ciudad norteafricana española de Ceuta por el espigón que bordea la costa de Castillejos o a nado sin que las fuerzas marroquíes lo impidan.
La policía intenta dispersar con gases lacrimógenos y cañones de agua a los jóvenes concentrados en las colinas colindantes a la frontera, una zona que permanece intransitable, sembrada de piedras lanzadas durante la noche y de vehículos quemados.
En la carretera que conduce a la entrada del paso fronterizo con Ceuta se siguen desarrollando actos violentos que se han prolongado desde la madrugada.
La ciudad de Castillejos ha amanecido sumida en el caos y cubierta de basura, con cientos de personas durmiendo en las calles y la mayoría de los comercios cerrados.
Frente a la resignación de muchos, otros buscan todavía flotadores o cámaras de neumáticos para lanzarse al agua y llegar a Ceuta.
Aunque en menor cantidad que en días anteriores, persiste la llegada a nado y el cruce a pie por el espigón que marca la frontera entre España y Marruecos sin que las fuerzas de seguridad marroquíes lo impidan.