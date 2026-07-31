Varios murieron ahogados: migrantes regresan a Marruecos tras una noche de violencia en España

Mientras, se mantienen los enfrentamientos entre la policía marroquí y grupos incontrolados de jóvenes, muchos de ellos encapuchados, en las proximidades del paso fronterizo, y continúa el goteo de migrantes que intentan acceder a la ciudad norteafricana española de Ceuta por el espigón que bordea la costa de Castillejos o a nado sin que las fuerzas marroquíes lo impidan.