Tegucigalpa, Honduras.- En el turístico municipio de Valle de Ángeles, las manos de los artesanos transforman los materiales de la tierra en piezas de arte, marcando en cada golpe de sus herramientas el ritmo de un oficio que pasa de generación en generación. Y es que sus piezas de barro ocupan los estantes como fragmentos de una historia que se resiste a desaparecer y que conserva la identidad cultural del pueblo. Entre talleres familiares, pequeños comercios y puestos de venta, generaciones de productores mantienen vivos oficios que durante años han formado parte de la economía local. Esta actividad recibió un impulso con la cooperación de la República de Taiwán, un aliado que apoyó a los emprendedores mediante la entrega de maquinaria, construcción de espacios y capacitaciones para enseñar a los emprendedores que su trabajo también podía convertirse en una empresa competitiva. Una de las iniciativas que marcó esa transformación fue el proyecto Un Pueblo, Un Producto (OTOP, por sus siglas en inglés), un modelo de desarrollo económico local que buscaba convertir las particularidades culturales de cada comunidad en oportunidades comerciales.

OTOP, un modelo de transformación

El proyecto surgió como una estrategia de desarrollo económico local impulsada por Taiwán, y en Honduras fue anunciado en octubre de 2010 y comenzó su ejecución en enero de 2012, mediante un programa de cooperación técnica y financiera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Valle de Ángeles fue seleccionado como municipio piloto para implementar el modelo, debido a su tradición alfarera, su riqueza cultural y su potencial turístico. Esta experiencia buscaba fortalecer a los pequeños productores mediante capacitaciones, asistencia técnica, incorporación de maquinaria, mejoramiento de los procesos de elaboración y creación de espacios para exhibir y comercializar sus productos. El modelo comenzó a extenderse a otras comunidades del país con potencial artesanal y cultural, entre ellas municipios de Santa Bárbara, Olancho, Lempira y Comayagua. La estrategia también promovió la participación de los emprendedores en ferias nacionales e internacionales, la innovación de diseños y el fortalecimiento de las organizaciones de productores para facilitar su acceso a nuevos mercados. Además de generar oportunidades comerciales, OTOP tenía como propósito preservar los conocimientos transmitidos entre generaciones, fortalecer la identidad de los pueblos y vincular la producción artesanal con el turismo.

Tallees y asistencia técnica

Las capacitaciones, las oportunidades de exhibición y el acompañamiento técnico permitieron que los microempresarios encontraran nuevas formas de presentar sus creaciones. El proyecto también abrió puertas para participar en ferias y exposiciones internacionales, donde los productos hondureños pudieron mostrarse ante nuevos compradores. Rubén González, vicepresidente de OTOP Valle de Ángeles y propietario de ArtePiel, recuerda que la experiencia comenzó en el primer mandato del expresidente Juan Orlando Hernández. Su empresa, con 27 años en el mercado, estuvo entre las primeras en incorporarse a la iniciativa y recibir sus beneficios. "Fue un proyecto que apoyó muchísimo a los artesanos, principalmente aquí en Valle de Ángeles, que fue uno de los lugares más beneficiados por ser donde comenzó e impulsó a los artesanos", recordó Gonzáles, al destacar que la iniciativa de la República de Taiwán fue impulsada en diferentes sectores productivos del municipio y a nivel nacional.

En diferentes talleres, los artesanos tuvieron acceso a maquinaria que facilitaba la elaboración de sus piezas. Algunos dejaron atrás los tornos manuales, que dependían de la fuerza física, para utilizar equipos eléctricos destinados a moldear el barro y mejorar los acabados. La asistencia técnica también permitió organizar espacios de trabajo, construir edificios y mejorar las condiciones de producción. Para quienes elaboraban sus productos desde casa, disponer de herramientas y lugares adecuados significó reducir dificultades y encontrar nuevas posibilidades para desarrollar sus emprendimientos. "Algunos talleres pasaron de utilizar tornos manuales, que funcionaban con la fuerza muscular, a equipos eléctricos para tornear y moldear el barro y alcanzar mejores detalles en cada pieza innovada", explicó González, quien también conoció de cerca las necesidades del sector durante los seis años que estuvo al frente de la Red de Artesanos de Honduras. El modelo apostaba por algo más profundo que incrementar la cantidad de piezas fabricadas. La intención era mejorar la calidad, incorporar nuevos diseños, fortalecer la presentación de los productos y aprovechar las características culturales de cada comunidad como un elemento diferenciador en el mercado.

En Valle de Ángeles, esa identidad tenía un rostro propio: cántaros, ollas, jarrones, piezas decorativas, artículos de cuero y trabajos de madera; productos que durante generaciones acompañaron la vida cotidiana de las familias y que, mediante el acompañamiento técnico, podían encontrar nuevos compradores sin perder su esencia artesanal.

Ruptura con Taiwán y declive del proyecto

OTOP es un proyecto ejemplar que llegó a tener más de 200 trabajadores en el taller con tornos eléctricos que los alfareros lograron innovar. Sin embargo, su impacto se frenó cuando Honduras rompió relaciones con Taiwán, a tal extremo que en la actualidad apenas trabajan cuatro personas y casi ha dejado de funcionar.

Este impacto también afectó a pequeñas empresas como ArtePiel, que logró contar con 37 trabajadores, una cifra que refleja la capacidad que puede alcanzar una pequeña empresa cuando encuentra condiciones para crecer. No obstante, la falta de apoyo y la pérdida de acompañamiento institucional modificaron ese panorama. Actualmente cuenta con aproximadamente 16 empleados, menos de la mitad de los que llegó a tener durante sus mejores años. Para González, la desaparición de OTOP dejó a los artesanos sin un acompañamiento que todavía necesitaban. Aunque algunos continuaron trabajando, otros regresaron a sus casas, buscaron nuevas actividades o cerraron sus talleres por las dificultades para sostener sus negocios. "Hemos seguido adelante, pero aquí todavía pueden encontrar a muchos de los artesanos que formábamos parte de aquella iniciativa. Ahora cada quien está luchando individualmente con lo poco que pudo rescatar del proyecto", manifestó.

La preocupación también alcanza a las autoridades municipales. Julio César Torres, vicealcalde de Valle de Ángeles, consideró que la cooperación taiwanesa dejó aportes importantes para los emprendedores y para la infraestructura del municipio, particularmente mediante espacios que permitían exhibir y comercializar las creaciones locales. Uno de esos aportes fue una tienda destinada a los artesanos, donde podían colocar sus productos sin pagar por utilizar el espacio. Para quienes fabricaban desde sus viviendas y carecían de un establecimiento propio, aquella vitrina representaba una oportunidad para acercarse directamente a los compradores. Torres confirmó que algunos productores también tuvieron acceso a hornos y tornos que facilitaron su trabajo. "Era como un mercado abierto para los emprendedores, donde no pagaban ningún tipo de costo. Eso les ayudaba porque son microempresarios que elaboran sus productos desde sus casas y recibían conocimiento y nuevas técnicas", expresó el vicealcalde.

Para el funcionario, “el valor de estas iniciativas estaba en preservar los elementos que distinguen al municipio. La alfarería, por ejemplo, no representa únicamente una actividad económica: es parte de la memoria de las familias y de las costumbres que identifican a generaciones de hondureños”. Los cántaros para almacenar agua, las ollas para preparar alimentos y los jarrones utilizados para servir café son algunos de esos objetos que antiguamente formaban parte de los hogares. Sin embargo, su presencia ha disminuido ante los cambios en los hábitos de consumo y la llegada de productos industriales. "Esa artesanía es la que nos identificaba, ya que son elementos icónicos que nos identifican como pueblo y como ciudadanos, pero ahora mucha gente ya no conoce esas cosas", lamentó Torres. El vicealcalde sostuvo que recuperar estas tradiciones requiere oportunidades para los productores, pero también condiciones que permitan comercializar sus creaciones y despertar nuevamente el interés de los visitantes.

Legado de Taiwán

La huella de Taiwán también se observa en otros espacios del municipio. Torres recordó la construcción de la tienda y plaza cercana al mercado municipal, obras que, junto con otras intervenciones, formaron parte de la cooperación que recibió Valle de Ángeles. Por su parte, Soyla Ponce, comerciante del mercado municipal, consideró que la ayuda de Taiwán tuvo un impacto positivo incluso en la restauración del mercado y la plaza. "Me gustaría que regresaran con nuevas ayudas, ya que ellos dejaron buenos proyectos a nivel nacional y Valle de Ángeles no es la excepción", expresó.

La comerciante considera que la ayuda internacional puede representar una oportunidad para el municipio, aunque también reconoce que los vendedores deben asumir su responsabilidad, abrir sus establecimientos y contribuir a mantener activo el mercado. Dentro del mercado de Valle de Ángeles, Pedro Castro encuentra en el cuero la materia prima para elaborar fajas, carteras, billeteras y monederos. Su oficio forma parte de esa diversidad de actividades que sostienen la tradición artesanal y que para él sería un impulso importante ante las crisis que viven por la falta de ventas. Considera que los artesanos necesitan nuevas oportunidades para fortalecer sus talleres, mejorar sus productos y mantener viva una actividad que representa una fuente de ingresos para sus familias. La sostenibilidad de los emprendimientos depende de que puedan mantener sus procesos de producción, acceder a nuevos mercados, renovar sus diseños y contar con acompañamiento institucional que no desaparezca con cada cambio de administración, como lo impulsaba Taiwán con el proyecto OTOP.

Regreso de la cooperación