A través del Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional (Taiwán ICDF) y de las becas del Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA), Taiwán sostuvo durante décadas un programa altamente exitoso de generación de capital humano en Honduras.

Miles de jóvenes hondureños se beneficiaron de becas completas para cursar licenciaturas, maestrías y doctorados en universidades de vanguardia, en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y administración. Al retornar, este talento humano cualificado se integró directamente al tejido productivo y tecnológico del país.

Paralelamente, las misiones técnicas taiwanesas implementaban programas masivos de transferencia de tecnología agrícola, mejoramiento genético de porcinos, cultivos de alto valor (como el aguacate y la papa) y digitalización de servicios de salud. Estas iniciativas permitieron capacitar directamente a decenas de miles de productores locales en el territorio nacional.

Por otro lado, el esquema de formación de capital humano ofrecido por la República Popular China (RPC) se enfoca en seminarios de corta duración para funcionarios públicos, intercambios culturales guiados y un número más limitado de becas académicas.

Aunque la RPC ofrece una amplia infraestructura universitaria dentro de su territorio, las barreras idiomáticas -por la necesidad de dominar el mandarín- y las dificultades para homologar los títulos universitarios han ralentizado la asimilación del talento hondureño.

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Además, los programas chinos tienden a estar estrechamente vinculados a la utilización de sus propias corporaciones y de mano de obra técnica calificada para la ejecución de proyectos de infraestructura, lo que limita la transferencia tecnológica efectiva hacia los profesionales e ingenieros hondureños, en comparación con el modelo distribuido e institucional que operaba con Taiwán.

Al analizar los indicadores de equidad comercial, resiliencia productiva y transferencia efectiva de capacidades, se evidencia que Honduras lograba resultados económicos y sociales sustancialmente superiores y más estables bajo su relación con Taiwán.

Si bien la República Popular China ofrece una escala macroeconómica sin igual y un capital geopolítico innegable, la asimetría de poder y de mercado juega en contra de una economía pequeña y primaria como la hondureña.

Taiwán operaba bajo una lógica de cooperación solidaria y complementariedad comercial, lo que permitía a Honduras desarrollar nichos exportadores de alto valor y fortalecer su capital humano a través de un tejido de asistencia técnica capilar.

El balance actual demuestra que cambiar un socio comercial preferencial y técnico por un gigante importador masivo ha profundizado el déficit externo y precarizado sectores económicos vitales. Esto ha dejado las ventajas del giro diplomático relegadas al plano de las promesas de infraestructura a largo plazo, que aún no se traducen en bienestar para la población ni en crecimiento sostenible del producto interno bruto (PIB).

Aunque la RPC ha prometido inversiones masivas en infraestructura energética, como ocurrió con el proyecto hidroeléctrico Patuca III, estos proyectos de capital intensivo tienen plazos de ejecución prolongados y no logran compensar las pérdidas económicas líquidas y de corto plazo del sector productivo exportador.