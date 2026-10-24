"Mi princesa, mamá te ama": madre hondureña se despide de su hija fallecida en EE UU

Tennessee, Estados Unidos.- La muerte de Kimberly López Castillo, una joven hondureña de 16 años originaria de Limones, Lepaguare, en Juticalpa, Olancho, ha causado consternación entre sus familiares, amigos y vecinos, quienes han expresado sus condolencias tras conocer la noticia de su fallecimiento en Tennessee, Estados Unidos.

De acuerdo con la información compartida por sus allegados, la joven murió durante la madrugada del jueves 22 de octubre, aunque hasta el momento sus familiares no han dado a conocer las causas de su deceso.

Ante la pérdida, su madre, Melitza Cadenas, compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de su hija, a quien llamaba cariñosamente su princesa.