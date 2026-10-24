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"Mi princesa, mamá te ama": madre hondureña se despide de su hija fallecida en EE UU

Los familiares de Kimberly López Castillo realizan los trámites para trasladar su cuerpo desde Estados Unidos hasta Limones, Juticalpa, su comunidad natal

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 10:34
Mi princesa, mamá te ama: madre hondureña se despide de su hija fallecida en EE UU

La joven falleció durante la madrugada del jueves 22 de octubre en Estados Unidos, según información preliminar compartida por sus allegados.

 Foto: Cortesía redes

Tennessee, Estados Unidos.- La muerte de Kimberly López Castillo, una joven hondureña de 16 años originaria de Limones, Lepaguare, en Juticalpa, Olancho, ha causado consternación entre sus familiares, amigos y vecinos, quienes han expresado sus condolencias tras conocer la noticia de su fallecimiento en Tennessee, Estados Unidos.

De acuerdo con la información compartida por sus allegados, la joven murió durante la madrugada del jueves 22 de octubre, aunque hasta el momento sus familiares no han dado a conocer las causas de su deceso.

Ante la pérdida, su madre, Melitza Cadenas, compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de su hija, a quien llamaba cariñosamente su princesa.

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“Mi princesa, mamá te ama, me has dejado corazón”, escribió la madre de Kimberly, en una publicación que recibió numerosos comentarios de personas que lamentaron la muerte de la joven y enviaron palabras de consuelo a sus seres queridos.

Muestras de cariño

El Patronato Pro-Mejoramiento Comunal de Limones publicó un acuerdo de duelo el jueves 22 de octubre, en el que expresó sus condolencias y solidaridad con los padres y demás familiares de la joven hondureña.

La publicación finaliza con la frase: Nuestra solidaridad con sus padres, hijos de nuestra querida comunidad.

La publicación finaliza con la frase: "Nuestra solidaridad con sus padres, hijos de nuestra querida comunidad".

 (Foto: Cortesía redes)

"El Patronato Pro-Mejoramiento Comunal de Limones, lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la joven Kimberly López Castillo, quien falleció esta madrugada (22 de octubre) en Estados Unidos de América, quien se llevó con ella el recuerdo de una infancia tranquila en nuestra bella comunidad de Limones", se puede leer en el comunicado.

Familiares gestionan la repatriación de sus restos

Por otra parte, los familiares de Kimberly realizan las gestiones necesarias para repatriar su cuerpo desde Estados Unidos hasta Honduras, con el propósito de darle el último adiós y sepultarla en su comunidad natal de Limones.

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Sin embargo, no se ha informado una fecha para el traslado de sus restos ni se han brindado detalles sobre las honras fúnebres, por lo que sus seres queridos continúan con los trámites correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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