De Choluteca a la MLS: Óscar Avilez debuta con apenas 16 años en el D.C. United

Esos números le abrieron la puerta a Óscar Avilez a un contrato. El pasado 16 de octubre, el D.C. United anunció su firma como jugador "homegrown" (de cosecha propia) hasta 2028, con opciones para 2029 y 2030, convirtiéndose en el fichaje número 22 de esa categoría en la historia del equipo.