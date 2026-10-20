De Choluteca a la MLS: Óscar Avilez debuta con apenas 16 años en el D.C. United

Con tan solo 16 años de edad, el hondureño Óscar Avilez ya figura entre los hondureños más jóvenes en debutar en la Major League Soccer (MLS). Lo hizo con la camiseta del D.C. United, el club que lo formó y le abrió las puertas del primer equipo.
Avilez salió a la cancha como titular frente a los New York Red Bulls y disputó 56 minutos de juego en el que su equipo ganó con un marcador de 2 goles a 1.
El propio club celebró el momento y compartió su alegría a través de su cuenta oficial de Instagram. "Desde casa hasta el debut en la MLS. Un momento de orgullo para nuestro catracho, Óscar Avilez", escribieron.
Según comentaristas del deporte, el catracho adolescente dejó una buena impresión por haberse "movido con tanta madurez en la cancha".
Avilez nació en marzo de 2010 en Choluteca y juega como delantero o extremo. Antes de llegar a Washington, pasó por el Virginia Rush Soccer Club y, en noviembre de 2024, se incorporó a la academia del D.C. United.
Su ascenso fue rápido. En menos de un año vistió las camisetas sub-15, sub-16 y sub-18 del club, con 39 partidos, 12 goles y seis asistencias.
Entre sus actuaciones destaca un triplete ante el Houston Dynamo en el torneo MLS NEXT Flex.
Esos números le abrieron la puerta a Óscar Avilez a un contrato. El pasado 16 de octubre, el D.C. United anunció su firma como jugador "homegrown" (de cosecha propia) hasta 2028, con opciones para 2029 y 2030, convirtiéndose en el fichaje número 22 de esa categoría en la historia del equipo.
"El recorrido de Óscar es un reflejo de la inversión y la infraestructura que hemos construido en nuestra academia", manifestó entonces Erkut Sogut, director general de operaciones deportivas del club. Además, agregó que la cercanía del catracho con el primer equipo y su programa ayudaron a acelerar su crecimiento.
"Su talento crea esta oportunidad, pero su compromiso, sacrificio y trabajo duro la han hecho realidad", Kevin Flanagan, director de la academia y desarrollo de jugadores.
El joven promesa cuenta con nacionalidad hondureña y estadounidense. En septiembre de 2025, recibió su primera convocatoria a la selección Sub-16 de Estados Unidos, y en julio de 2026, fue llamado al MLS NEXT All-Star Game, una vitrina para jóvenes talentos de la región.
Su historia es algo parecida a la del jugador Andy Najar, otro hondureño nacido en el departamento de Choluteca, que fue descubierto por el D.C. United. De acuerdo con diversos medios, Avilez ha recibido consejos y guía de la leyenda hondureña.