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Cipotes y la Unión Europea impulsan limpieza de playas en Puerto Cortés

El objetivo de la iniciativa es motivar a los participantes a continuar promoviendo acciones ambientales en sus comunidades, centros educativos, hogares y lugares de trabajo

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 14:21
Cipotes y la Unión Europea impulsan limpieza de playas en Puerto Cortés

Los jóvenes realizaron la limpieza de las playas.

 Foto: Cortesía

Puerto Cortés, Honduras.-Unas 2,530 libras de residuos fueron recolectadas durante una jornada de limpieza en Playa La Travesía, en Puerto Cortés, donde participaron 150 voluntarios para contribuir a la protección de los océanos.

La actividad fue organizada por Cipotes con el apoyo de la Unión Europea (UE) y reunió a jóvenes, voluntarios, aliados locales y representantes del patronato garífuna de la zona.

En la jornada también estuvo el embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, quien se sumó a las labores de limpieza junto al director de Cipotes, Enoc Panduru, y jóvenes de distintas comunidades.

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La actividad fue organizada por Cipotes con el apoyo de la Unión Europea (UE) y reunió a jóvenes, voluntarios, aliados locales y representantes del patronato garífuna de la zona.

La actividad fue organizada por Cipotes con el apoyo de la Unión Europea (UE) y reunió a jóvenes, voluntarios, aliados locales y representantes del patronato garífuna de la zona.

 (Foto: Cortesía)

Los plásticos, entre los principales residuos

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, en una jornada anterior realizada por Cipotes y la Unión Europea, aproximadamente el 76 % de los residuos recolectados correspondió a plásticos de un solo uso.

La jornada se realizó por quinto año consecutivo como parte de la colaboración entre Cipotes y la Unión Europea, en el marco de la campaña global #EUBeachCleanup, impulsada desde 2018 para combatir la basura marina y promover la participación ciudadana.

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En otra iniciativa relacionada con la protección de los ecosistemas marinos, la Embajada de Francia en Honduras otorgó el Premio Océano 2026 al Centro de Estudios Marinos (CEM), ubicado en Cuyamel, Omoa, Cortés.

El reconocimiento fue entregado por el embajador de Francia, Cédric Prieto, en atención al trabajo de la organización en la recuperación de la Laguna del Centeno, donde se han plantado más de 37,000 propágulos de manglar y se desarrollan acciones contra la contaminación por macroplásticos y microplásticos.

A través del proyecto “Restauración del humedal de Omoa”, los manglares contribuyen a preservar la biodiversidad y proporcionan refugio para crustáceos y peces.

Durante el encuentro, los participantes destacaron la necesidad de reducir la generación, el uso y la disposición inadecuada de plásticos en Honduras.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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