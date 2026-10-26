Cipotes y la Unión Europea impulsan limpieza de playas en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.-Unas 2,530 libras de residuos fueron recolectadas durante una jornada de limpieza en Playa La Travesía, en Puerto Cortés, donde participaron 150 voluntarios para contribuir a la protección de los océanos. La actividad fue organizada por Cipotes con el apoyo de la Unión Europea (UE) y reunió a jóvenes, voluntarios, aliados locales y representantes del patronato garífuna de la zona. En la jornada también estuvo el embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, quien se sumó a las labores de limpieza junto al director de Cipotes, Enoc Panduru, y jóvenes de distintas comunidades.

Los plásticos, entre los principales residuos

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, en una jornada anterior realizada por Cipotes y la Unión Europea, aproximadamente el 76 % de los residuos recolectados correspondió a plásticos de un solo uso. La jornada se realizó por quinto año consecutivo como parte de la colaboración entre Cipotes y la Unión Europea, en el marco de la campaña global #EUBeachCleanup, impulsada desde 2018 para combatir la basura marina y promover la participación ciudadana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse