Tustacas y semitas vuelan a EE UU tras reapertura de envíos postales de Honducor

Tegucigalpa, Honduras.- Después de casi un año de suspensión, cientos de familias hondureñas podrán volver a enviar encomiendas a sus seres queridos en Estados Unidos gracias a la reactivación del servicio postal internacional de Correos de Honduras (Honducor). La reapertura fue oficializada este lunes con el lanzamiento de Ultra Express, una nueva modalidad de envíos internacionales que permitirá trasladar paquetes hacia las principales ciudades estadounidenses en un plazo estimado de entre 24 y 72 horas. Entre los primeros usuarios del servicio estuvieron Joel Rico y su esposa, Luz Adilia Barahona, una pareja de adultos mayores que acudió a las instalaciones de Honducor para enviar una caja con productos tradicionales hondureños a familiares residentes en Kansas City.

Dentro de la encomienda viajaban tustacas, semitas y otros artículos enviados como obsequio de cumpleaños para una sobrina. “Yo siempre envío por acá, pero estaba suspendido. Estamos alegres porque esto va de cumpleaños para una sobrina en Kansas City. Dicen que el servicio será más rápido, antes tardaba entre siete y 12 días, ahorita dicen que de dos a tres días”, expresó la pareja a EL HERALDO. Su encomienda pesó 26 libras y tuvo un costo de 4,974 lempiras gracias al descuento aplicado para personas de la tercera edad.

Regresan los envíos tras casi un año de suspensión

El servicio de envíos hacia Estados Unidos permanecía suspendido desde septiembre de 2025 debido a las restricciones y aranceles impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump. Sin embargo, la nueva administración de Honducor decidió reactivar el servicio mediante una alianza logística con una empresa internacional que permitirá realizar entregas puerta a puerta. Carlos Zapata, director de Honducor, destacó que “después de casi un año sin poder realizar envíos hacia Estados Unidos, hoy iniciamos oficialmente la reapertura de este servicio. Nuestros compatriotas podrán volver a enviar un pedacito de Honduras a sus familiares y amigos en Estados Unidos”. El funcionario también aclaró que el uso de una empresa internacional para el transporte de los paquetes no representa una privatización de la institución. “Muchos de ustedes dirán, ah, ya están privatizando el correo. Quiero decirles que el correo es una empresa de más de 100 años y el correo nunca ha tenido aviones. Nosotros por décadas y décadas y décadas, hemos utilizado distintas aerolíneas, pero esta vez decidimos por una empresa que nos estaba dando los plazos correctos de dos a tres días”, explicó.

Entregas puerta a puerta y rastreo en tiempo real