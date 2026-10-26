Tras protestas de transportistas, inician reparaciones de calles en Arturo Quezada y Australia

Tegucigalpa, Honduras.- Tras las protestas de transportistas por el mal estado de las calles, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) comenzó trabajos de mantenimiento en las colonias Arturo Quezada, Australia y sectores aledaños. Las labores comenzaron después de que conductores del transporte público se manifestaran para exigir la reparación de las vías que utilizan diariamente para movilizar pasajeros. La manifestación ocurrió la semana pasada. Transportistas se tomaron el anillo periférico de Tegucigalpa para denunciar el deterioro de las calles en varias colonias.

Los manifestantes afirmaron que los baches y las malas condiciones de las vías provocaban daños constantes en sus unidades y aumentaban sus gastos de mantenimiento y combustible. Entre los sectores afectados se encuentran Arturo Quezada, Australia, Nueva Capital, Monte de los Olivos y Nueva Jerusalén, además de otras comunidades cercanas que también demandan atención para sus calles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Maquinaria trabaja en vías no pavimentadas

La municipalidad informó que los trabajos están a cargo de la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana y abarcan el mantenimiento de la red vial no pavimentada de todas las zonas aledañas a la Arturo Quezada. En el sector ya se encuentra maquinaria pesada y personal municipal para intervenir las calles deterioradas y mejorar las condiciones de circulación. Las autoridades a cargo del proyecto recomendaron a la población mantener las medidas de precaución correspondientes al circular por la zona y utilizar rutas alternas en caso de ser necesario. Cabe destacar que, la intervención es una respuesta a las solicitudes de los dirigentes del transporte público, quienes reclamaron por las dificultades que enfrentan debido al mal estado de las calles. Los conductores pidieron a las autoridades soluciones ante el desgaste de los vehículos y los gastos adicionales que enfrentan para mantenerlos en funcionamiento.