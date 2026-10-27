Javier López habla sobre bajas, gol de visitante y marca que tiene cuando enfrenta a Alajuelense

Tegucigalpa, Honduras .- El Fútbol Club Motagua se alista para emprender su viaje rumbo a Costa Rica con la ilusión de dar el batacazo de eliminar a la Liga Deportiva Alajuelense y conseguir el ansiado boleto a la final de la Copa Centroamericana 2026 .

Pese a no haber aprovechado su condición de local en el partido de ida, que terminó con un empate sin goles, el campeón del fútbol hondureño mantiene intacto el sueño de dejar en el camino al tricampeón del certamen regional y dar un golpe de autoridad en territorio costarricense.

El técnico español Javier López aseguró que el equipo está preparado para afrontar este importante desafío y dejó claro que existe plena confianza en las posibilidades de los azules de conseguir la hazaña en una de las canchas más complicadas de Centroamérica.

López destacó la experiencia de sus jugadores en partidos de esta magnitud, la preparación táctica y la mentalidad del grupo, al tiempo que lanzó una advertencia: Motagua viajará a Costa Rica dispuesto a competir y luchar por la clasificación, por lo que Alajuelense no tendrá una tarea sencilla.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

LA CONFERENCIA DE JAVIER LÓPEZ

¿Qué tal llega el equipo para este importante encuentro? ¿Hay alguna baja, profe? ¿Cómo sigue Rodrigo de Oliveira, que salió un poco afectado en el partido del fin de semana?

A nivel de bajas, están las conocidas por todos: Romario, Serrano, Riki Zapata y Carlos Palma. Todos los demás están disponibles. Algunos tienen algún pequeño golpe, pero no será impedimento para que el jueves puedan formar parte de la expedición y, posteriormente, del partido, si así lo requieren

¿Cómo sigue el caso de Rodrigo, profe?

Sí, igual. También Alejandro tuvo un golpe en el tobillo. No es nada grave y se están recuperando para poder estar a plenitud y a disposición del cuerpo técnico el jueves

Con el poco tiempo que hay para preparar el partido, ¿qué ajustes deben realizar para que el equipo pueda dar ese golpe de autoridad?

La verdad es que ayer pudimos trabajar muy bien algunos ajustes necesarios para enfrentar el partido de vuelta y aprovechar la información que nos dejó el encuentro de ida. También buscamos anticiparnos a posibles cambios en el escenario del partido, dependiendo de los resultados y de lo que pueda suceder. Fue un entrenamiento muy enriquecedor a nivel táctico. Esperamos darle continuidad a ese trabajo y tener un plan A, un plan B y un plan C, dependiendo de lo que vaya sucediendo a lo largo del partido, para dar respuesta a las exigencias del juego

¿Qué tan importante será su discurso para que el futbolista se enfoque en un entorno tan adverso?

Mira, el mejor discurso es nuestra experiencia en este tipo de eventos. Creo que ven al técnico muy tranquilo. Siempre dije que los mayores hitos deportivos que hemos conseguido en Centroamérica han sido de visita. Este mismo grupo ha tenido muchas experiencias positivas a la hora de cerrar series como visitante y salir adelante. También logró la victoria contra Alajuelense en el torneo anterior. Por lo tanto, hay que recordar esos momentos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos y para qué lo hicimos, para darnos cuenta de que podemos hacerlo una vez más

Lo que nos espera es algo muy bonito: poder disfrutar de una final de la Copa Centroamericana, un objetivo que está en nuestra hoja de ruta desde el primer día que este técnico llegó a Honduras, el 11 de agosto, para incorporarse a un club como Motagua. Cuando llegué, mi primer discurso fue: 'Señores, el objetivo es ganar la Copa Centroamericana, hacerlo de esta manera, de esta forma y a través de esta identidad'. Desde ese momento no hemos hecho otra cosa que trabajar para que lleguen momentos como este y, lógicamente, poder dar ese golpe de autoridad

Estamos a pocas horas del partido y, analizando más profundamente el empate sin goles de la ida, ¿qué tan importante fue ese resultado y qué debe hacer Motagua en Alajuela para regresar con la clasificación a la final?

Imagínense que hubiésemos ganado 2-1. Estaríamos todos pensando: 'Pucha, nos metieron un gol', por el valor que puede tener el gol de visitante. Créanme que es muy valioso haber dejado el marcador en cero. También sé que habría sido muy importante ganar el partido. Recordaba con un compañero vuestro que, en cuatro años, que se dice muy pronto, la Liga solo se quedó sin marcar en cuatro ocasiones en aproximadamente 37 partidos. Tres de esas veces fueron contra equipos dirigidos por este servidor. Por lo tanto, es importante haber mantenido el arco en cero. No sabremos la trascendencia que puede tener ese resultado hasta que termine el partido del jueves. Lógicamente, si logramos un empate con goles, veremos que fue muy importante mantener el arco en cero en casa. No era nada fácil, porque en aproximadamente 37 partidos este equipo solo se había quedado sin marcar en cuatro ocasiones

¿Qué tan importante sería para usted y para su proyecto en Motagua conseguir la clasificación a la final de la Copa Centroamericana?

Bueno, mi proyecto contempla dos años. Estoy transitando los primeros cuatro meses después de mi renovación. Dentro de ese proyecto de dos años, los objetivos son ganar la Copa Centroamericana y conseguir, como mínimo, el título número 21 de Motagua. En eso estamos todos claros. Hemos avanzado con respecto al torneo anterior y ahora estamos más cerca. Estamos en una semifinal y hemos clasificado directamente a la Champions Cup. Eso nos hace pensar que el proyecto está evolucionando. Si podemos llegar a la final este año, sería maravilloso. Desde luego, estamos trabajando para que así sea. Si no lo conseguimos este año, dentro del proyecto también está contemplada la posibilidad de lograrlo el próximo y seguir avanzando y evolucionando. Pero ojalá sea ahora

En cuanto a la importancia de esta clasificación, creo que Javier López, con su metodología táctico-cognitiva, ha ido construyendo un nombre en esta área. Evidentemente, dar el golpe definitivo significaría eliminar al tricampeón en su estadio. Lo más importante sería conseguir que Motagua esté nuevamente en una final internacional. Eso es lo que a todos nos llena de ilusión

Está satisfecho con el resultado. Motagua tiene problemas para definir. ¿Qué debe cambiar o cómo manejarán esa situación para hacer daño en Alajuela? Además, si quedaran eliminados, ¿lo consideraría un fracaso?

No, a ver, fracaso es no alcanzar el objetivo. Cuando te marcas al comienzo de la temporada objetivos como ganar la Supercopa, la Copa Centroamericana y la liga número 21, te das cuenta de que hay muchos clubes que quieren conseguir exactamente lo mismo, salvo en la Supercopa, donde solo teníamos un rival, que era Olimpia. No es fácil. Por eso, en mi vocabulario no utilizo la palabra fracaso. Entiendo su significado y que se refiere a un objetivo no alcanzado. También entiendo que ganar la Copa Centroamericana era uno de nuestros objetivos.

Ahora mismo, a pocas horas de realizar el último entrenamiento y viajar, nuestra única ilusión, nuestra única motivación y nuestra fuente de alegría es poder acceder a la final. Se me nota la sonrisa. No estamos pensando en qué pasaría si no clasificamos. Estamos pensando en qué tenemos que hacer para que este grupo de jugadores nos dé mañana la alegría de alcanzar una final

¿Qué argumentos tiene Motagua para dar un golpe de autoridad ante el tricampeón de este torneo?

Muy simple: el año pasado les ganamos en su estadio. He jugado cinco veces contra la Liga como entrenador, con los equipos que he dirigido, y todos los partidos han sido muy igualados. Con Antigua fueron encuentros muy parejos. Pudimos ganar tanto de local como de visita, pero también perdimos. Con Motagua ha sucedido exactamente lo mismo. El año pasado, en ese mismo escenario, el equipo logró ganar. Es cierto, y siempre lo hemos comentado, que el partido estuvo condicionado por la expulsión de Matarrita, pero también es cierto que lo conseguimos. También hubo otros partidos en los que los rivales se quedaron con diez jugadores y no logramos ganar

En segundo lugar, veo los ojos de mis jugadores y están encendidos. Sé que mañana vamos a hacer un partidazo contra la Liga porque veo en ellos esa ilusión, esa ambición y esa responsabilidad. Creo que, por el contexto del encuentro, será un poco más fácil generar situaciones de gol que lo que fue en el partido que disputamos como locales

Javier, de aquella serie que disputó contra Alajuelense cuando dirigía a Antigua y quedó eliminado, ¿qué aprendió de esa experiencia para afrontar este nuevo desafío y conseguir la clasificación?

Aprendí que hay que cuidar al máximo los detalles. También aprendí que las diferencias que existen en cuanto a plantel, presupuesto, instalaciones, medios y otros aspectos son importantes. Estamos jugando contra un equipo que tiene una estructura europea. Esas diferencias se contrarrestan con once corazones, once cerebros y, por decirlo de otra manera, veintidós pares de huevos bien puestos sobre el campo. Esas tres cosas permiten contrarrestar las diferencias: jugadores inteligentes, con carácter, responsabilidad, compromiso y hambre de gloria. Este grupo tiene esas cualidades y quiere darle continuidad a lo que ha conseguido aquí a nivel nacional, ahora en el ámbito internacional. Esa es la forma de contrarrestar todo el poderío que tiene este equipo en cuanto a plantel, futbolistas, recursos y medios. Estoy seguro de que lo pondremos en práctica el jueves para conseguir la clasificación y nuestro boleto a la final