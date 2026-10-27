Diego Vázquez advierte al Marathón: “Estamos a un gol de pasar”

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador argentino Diego Vázquez dejó claro que confía en las posibilidades de su equipo Alianza y recordó que la eliminatoria todavía está abierta, pese a la derrota 2-1 sufrida en el partido de ida en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

San Salvador, El Salvador .- El Alianza que comanda Diego Vázquez se juega una final anticipada ante Marathón . Los salvadoreños reciben este martes a los verdolagas en el partido de vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana, con la misión de remontar el marcador adverso y mantener vivo el sueño de clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 .

“Este es un partido de 180 minutos, estamos a un gol de pasar. Lo enfrentaremos con esa responsabilidad”, expresó el estratega, quien también destacó la importancia de la experiencia y el protagonismo de sus futbolistas dentro del terreno de juego.

Vázquez explicó que su cuerpo técnico ha trabajado en la preparación del compromiso. “Intentamos darles la mayor cantidad de herramientas a los jugadores para afrontar el partido. En el análisis y en el plan de juego, buscamos hacer lo mejor posible para poder hacerle daño al rival”, manifestó.

Una de las noticias que dejó la conferencia fue la recuperación del capitán Henry Romero. El defensor ya está disponible para el compromiso y podría convertirse en una alternativa para el técnico argentino, dependiendo de las decisiones que tome antes del pitazo inicial.

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“Ya está mejor, está disponible. Ahora veremos si lo colocamos como alternativa. Es un jugador de mucha experiencia que nos puede aportar mucho”, explicó Vázquez.

El entrenador también hizo un llamado a los seguidores del conjunto salvadoreño para que se hagan sentir en el estadio Jorge “Mágico” González y acompañen al equipo en una noche determinante para sus aspiraciones internacionales.

“Esperemos que la gente nos acompañe, porque es muy importante el apoyo de toda la afición blanca que tiene este equipo acá en El Salvador. Que se haga sentir y que el día de mañana podamos estar del otro lado y disputar una nueva competición”, expresó.

¿QUÉ NECESITAN?

El conjunto verdolaga de Silvio Rudman llega con ventaja después de imponerse 2-1 en San Pedro Sula. Sin embargo, el Alianza sabe que una victoria por 1-0 le permitiría conseguir el boleto gracias al criterio del gol de visitante, según el escenario planteado para esta eliminatoria.

Por su parte los verdolagas saben que un empate por cualquier marcador los clasifica, así como un triunfo, incluso perdiendo, siempre i cuando la diferencia sea de uno y que logren marcar dos o más tantos.

El encuentro está programado para este martes a las 8:00 de la noche en el estadio Jorge “Mágico” González, donde se conocerá cuál de los dos equipos continúa en carrera por un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

La otra eliminatoria por uno de los boletos tiene como protagonistas al Saprissa de Costa Rica y al Luis Ángel Firpo de El Salvador, que empataron 0-0 en el partido de ida y dejaron todo por decidir para la vuelta.