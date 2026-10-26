  1. Inicio
  2. · Deportes

Selección de Honduras confirma amistosos en noviembre ante países de Asia

La Selección Nacional de Honduras usará las dos ventanas FIFA y hará el viaje hasta el Medio Oriente

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 10:04
Selección de Honduras confirma amistosos en noviembre ante países de Asia

La Selección Nacional viajará al Medio Oriente para jugar dos amistosos en noviembre.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha confirmado este día que la Selección Mayor jugará dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre en el continente asiático.

El primer encuentro será el 13 de noviembre ante la selección de Emiratos Árabes Unidos, cotejo que se efectuará en Abu Dabi.

En tanto, el segundo amistoso se disputará el 17 del mismo mes ante la selección de Kuwait en Kuwait City.

Periodista centroamericano no votó por Vinicius: Balón de Oro tomó decisión con él

Para estos encuentros el combinado nacional no contará con el futbolista Kervin Arriaga, quien pidió no ser convocado por un tiempo a la Bicolor.

Actualmente la Selección de Honduras se ubica en el puesto 67 del ranking FIFA, mientras Emiratos Árabes está en el lugar 65 y Kuwait en el peldaño 134.

Estos serán los últimos duelos oficiales de la "H" en el presente año tras no lograr la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones tras quedar por detrás de Guatemala, Jamaica y Surinam.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias