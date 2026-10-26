Selección de Honduras confirma amistosos en noviembre ante países de Asia

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha confirmado este día que la Selección Mayor jugará dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre en el continente asiático.
El primer encuentro será el 13 de noviembre ante la selección de Emiratos Árabes Unidos, cotejo que se efectuará en Abu Dabi.
En tanto, el segundo amistoso se disputará el 17 del mismo mes ante la selección de Kuwait en Kuwait City.
Para estos encuentros el combinado nacional no contará con el futbolista Kervin Arriaga, quien pidió no ser convocado por un tiempo a la Bicolor.
✅ Fecha FIFA de noviembre: compromisos internacionales.🔥 La Selección Nacional de Honduras 🇭🇳 se prepara para dos desafíos en Medio Oriente.📍 13 de noviembre | Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi.📍 17 de noviembre | Kuwait, Kuwait City.¡Vamos Honduras 🇭🇳! #LaH #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión— Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 26, 2026
Actualmente la Selección de Honduras se ubica en el puesto 67 del ranking FIFA, mientras Emiratos Árabes está en el lugar 65 y Kuwait en el peldaño 134.
Estos serán los últimos duelos oficiales de la "H" en el presente año tras no lograr la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones tras quedar por detrás de Guatemala, Jamaica y Surinam.