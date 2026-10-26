Selección de Honduras confirma amistosos en noviembre ante países de Asia

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha confirmado este día que la Selección Mayor jugará dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre en el continente asiático.

El primer encuentro será el 13 de noviembre ante la selección de Emiratos Árabes Unidos, cotejo que se efectuará en Abu Dabi.

En tanto, el segundo amistoso se disputará el 17 del mismo mes ante la selección de Kuwait en Kuwait City.