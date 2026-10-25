Javier adviete a Alajuelense: "Nos sentimos favoritos. Creo que vamos a estar en la final"

“Han ido creciendo, han ido mejorando. También nosotros como cuerpo técnico vamos tomando mejores decisiones en relación a cómo los rodeamos, para que se sientan arropados”, manifestó.

López explicó que el cuerpo técnico tenía previsto darles minutos a varios jóvenes y evitar sobrecargar al grupo principal antes del compromiso internacional.

“Estoy muy contento porque los dos goles los han hecho los jugadores jóvenes”, expresó el entrenador, quien destacó el trabajo de sus dirigidos y la evolución que han mostrado en los últimos meses.

Tegucigalpa, Honduras .- Motagua venció 2-0 a Juticalpa por la jornada 11 del torneo Apertura. Tras el encuentro, Javier López destacó el crecimiento de los jóvenes y explicó que rotó al equipo para cuidar a sus principales futbolistas de cara al partido del jueves ante Alajuelense , por la semifinal de la Copa Centroamericana.

El técnico también se refirió a la molestia física de Rodrigo y aseguró que el cuerpo médico evaluaría su condición para determinar si podía entrenarse y viajar a Costa Rica. “Nos ocupa, más que preocupar, nos ocupa. Ahora mismo necesitamos a todos nuestros jugadores”, señaló.

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El entrenador recordó que Motagua ha sufrido bajas importantes en ataque, como las de Romario y Serrano, por lo que necesita recuperar efectivos para afrontar partidos de alta intensidad.

Sobre la semifinal ante Alajuelense, López reconoció que el conjunto costarricense tiene argumentos para sentirse favorito, pero dejó claro que Motagua también confía en sus posibilidades.

“Nosotros queremos ser candidatos y también nos sentimos favoritos”, afirmó.

El estratega español aseguró que jugar en el estadio Morera Soto no representa un problema por el ambiente de la afición rival. Para él, la verdadera dificultad estará en enfrentar a un equipo con buenos futbolistas y una estructura de juego consolidada.

“El mayor problema es lo que tiene Alajuela dentro del terreno de juego, que tiene muy buenos futbolistas, que están muy bien dirigidos”, comentó.

López también pidió cambiar el ambiente de pesimismo que dejó el empate sin goles en Tegucigalpa y recordó que la clasificación todavía está en juego.

“Es el momento de ser positivo, no negativo, y creer en este grupo de jugadores porque nos han dado muchas alegrías en contexto de visita”, manifestó.

El entrenador considera que Motagua deberá mantener su solidez defensiva y aprovechar las oportunidades que genere en Costa Rica para conseguir el objetivo.

“El objetivo allí es hacer gol y, si es posible, mantener el arco en cero o uno”, explicó.

López aseguró que el plantel llega con motivación y ambición para afrontar el desafío internacional.

“Hay mucha hambre en el grupo, de gloria, hay mucha ambición, hay mucho compromiso, hay mucha responsabilidad”, expresó.

El técnico también habló sobre las exigencias de dirigir a Motagua y sostuvo que el club debe competir por los títulos, aunque ganar la Copa Centroamericana no puede considerarse una obligación absoluta.

“Motagua tiene que estar peleándolo, sí, claro que sí. Olimpia tiene que estarlo peleando, claro que sí. Y ya ganarla o no ganarla depende de pequeños matices”, señaló.

López recordó que existe un proyecto de dos años y que su objetivo es mejorar los resultados de la temporada anterior. Además, dejó clara su ilusión de disputar la final del torneo regional.“Este año ya estamos en semifinales. Ojalá logremos estar en la final”, expresó.

Finalmente, el entrenador se mostró convencido de que Motagua puede superar la eliminatoria y pidió que el fútbol hondureño pueda celebrar una final con representantes nacionales.

“Créanme que el jueves vamos a competir. En mi creencia, vamos a estar en la final de la Copa Centroamericana. Vamos a superar la dificultad que se nos pone delante y vamos a lograr nuestro paso a la final”, concluyó.