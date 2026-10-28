Javier López desafía al tricampeón Alajuelense y confiesa su gran objetivo con Motagua

Alajuela, Costa Rica.- Javier López no esconde sus intenciones de conquistar la Copa Centroamericana con Motagua. El técnico español dejó clara su ambición antes de enfrentar a la Liga Deportiva Alajuelense en las semifinales del torneo regional y aseguró que quiere levantar el título con una identidad definida: "Si vamos a ser campeones, queremos que Motagua lo sea de esa manera, no de cualquier otra", expresó el entrenador, quien también destacó que este tipo de desafíos son los que le permiten crecer profesionalmente. El estratega azul también reconoció la dificultad de medirse al tricampeón centroamericano y elogió el trabajo de Óscar Ramírez, a quien considera un técnico de mucha experiencia y capacidad táctica: "Es una persona a la que admiro por la trayectoria que tiene en esta región, por su humildad y por lo competitivo que es", manifestó López, consciente de que la eliminatoria puede definirse por detalles. Además, advirtió que Alajuelense tiene argumentos suficientes para complicar el encuentro: "Estamos hablando del tricampeón, que tiene muchísimo talento y una gran organización táctica".

Pese al respeto por el conjunto costarricense, Javier López confía en que Motagua atraviesa un momento adecuado para competir y buscar el boleto a la final: "Creo que mañana será el partido en el que veo a mi equipo más competitivo", afirmó el técnico, quien recordó que llevan prácticamente 14 meses consolidando una idea de juego. El español también reconoció que la posesión no fue suficiente en el partido de ida, cuando el Ciclón Azul registró un 61 %: "Nos faltaron amplitud y profundidad. Sin embargo, la propuesta estuvo ahí".

Conferencia de Javier López

¿Cómo afrontan este compromiso de semifinales ante la Liga Deportiva Alajuelense? ¿Qué representa enfrentar a un equipo tan exitoso y a un entrenador como Óscar Ramírez? Para mí es un privilegio competir en la Copa Centroamericana, estar en las semifinales de esta competición y enfrentar a un equipo como la Liga Deportiva Alajuelense, tricampeón de este torneo, y a un entrenador tan exitoso como el profesor Óscar Ramírez. La verdad es que este tipo de enfrentamientos lo único que hace es ayudarnos a mejorar. Tenemos que analizar al rival hasta el más mínimo detalle, preparar el plan de partido y entrenarlo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estos son los desafíos que a uno le gustan, los que lo hacen crecer, más allá del resultado que se pueda dar. Es lo que uno vino a buscar aquí a Centroamérica: prepararse, formarse y enfrentar este tipo de retos y dificultades, que nos ayudan mucho a cumplir ese objetivo. A partir de ahí, somos Motagua, el actual campeón de Honduras, y también queremos presentar nuestra candidatura al título. Venimos de dos victorias y un empate como locales y, dependiendo de lo que suceda mañana en este estadio, el balance puede ser positivo o negativo. Trataremos de desarrollar el plan de juego que tenemos en mente, analizar las variables que surjan durante el partido, proponer nuestra identidad y pelear por conseguir ese objetivo tan bonito para nuestra institución. Este será su cuarto enfrentamiento contra Óscar Ramírez en aproximadamente un año, después de los cruces anteriores en la Copa Centroamericana. ¿Qué ha aprendido de esos partidos y qué aspectos tácticos rescata de sus duelos contra él? Como comentaba hace un momento, es un privilegio. Es un buen entrenador que estudia y analiza muy bien a los rivales. Por eso tiene ese rendimiento competitivo con este equipo y también con la selección. Tiene mucho conocimiento y experiencia. Tuve el gusto de saludarlo el otro día y es una persona a la que admiro por la trayectoria que tiene en esta región, por su humildad y por lo competitivo que es. Te obliga a cuidar hasta el más mínimo detalle. La verdad es que va a ser una bonita batalla táctica. Al final, quienes juegan son los futbolistas y son ellos los que tienen que destrabar este tipo de partidos. Ya lo vimos en la ida, donde creo que ambos equipos nos neutralizamos muy bien. Algún detalle, ejecutado por los jugadores, será el que finalmente decida el partido. ¿Es importante ser predecible o impredecible en estas instancias? ¿Motagua jugará como lo ha hecho durante toda la temporada o puede presentar algo diferente? ¿Lo importante es mantener la idea de juego y ejecutarla bien? Importan las formas; lo he dicho siempre. Lo decía cuando estaba en Antigua y lo digo ahora que estoy en Motagua. Como entrenador, quiero ganar la Copa Centroamericana. No por el ego de decir que tengo una Copa Centroamericana o de conquistar ese trofeo desde fuera, sino porque quiero crecer como entrenador. Para crecer, tienes que llegar a estas instancias, enfrentarte a este tipo de desafíos, jugar contra equipos de esta categoría y medirte con futbolistas de muchísimo talento y calidad, además de enfrentarte a un estratega como el Machillo Ramírez. Quiero hacerlo a través de una forma de juego muy definida. El otro día lo intentamos con todo lo que teníamos. Tuvimos un 61 % de posesión, pero no fue suficiente: nos faltaron amplitud y profundidad. Sin embargo, la propuesta estuvo ahí. Nuestra idea es tener el balón, presionar y jugar en campo contrario. Si vamos a ser campeones, queremos que Motagua lo sea de esa manera, no de cualquier otra. Ahora bien, el rival también juega. Si nos obliga a retroceder y a defender en un bloque en el que no queremos estar, tendremos que estar preparados para reaccionar. No es algo que me guste, pero a veces no depende únicamente de nosotros, sino también de la capacidad y el talento del rival. Debemos intentar desarrollar nuestra idea, pero también adaptarnos a lo que el adversario proponga. Y no estamos hablando de cualquier equipo: estamos hablando del tricampeón, que tiene muchísimo talento y una gran organización táctica. Seguramente habrá momentos en los que nos hunda y tengamos que defender bien.