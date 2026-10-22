Motagua no fue capaz en casa y cede terreno a Alajuelense en lucha por boleto a la final

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua desaprovechó su localí y terminó empató 0-0 ante Alajuelense en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana, disputado en el estadio Nacional José de la Paz Herrera. Las Águilas no pudieron romper el orden defensivo del conjunto costarricense y ahora tendrán que buscar su boleto a la gran final en territorio tico, donde el tricampeón manudo intentará hacer valer su localía para seguir defendiendo su corona.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Javier López. Alajuelense tomó la iniciativa desde los primeros minutos, se adueñó del balón y puso en aprietos a los azules, que tuvieron que emplearse a fondo para contener los ataques visitantes. Apenas al minuto 2, Motagua recibió el primer aviso. Yerlan Sosa encontró espacios por la banda derecha y envió un centro preciso para Ronaldo Cisneros, quien llegó para puntear el balón, pero el guardameta Luis Ortiz respondió con una gran intervención para evitar la caída de su portería.

Los manudos mantuvieron la presión y, al minuto 8, un centro desde la izquierda encontró a Juan Pablo Añor, quien controló de pecho, aunque Giancarlo Sacaza apareció oportunamente para incomodarlo e impedir que rematara con comodidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Motagua intentó responder al minuto 24. Tras un tiro de esquina rechazado por la defensa costarricense, el balón quedó a disposición de Jeffryn Macías, quien sacó un zurdazo desde el centro del campo. De Olivera estuvo cerca de desviar la trayectoria y el disparo terminó pasando muy cerca del arco rival. Una de las sorpresas de la primera parte llegó con la salida de Celso Borges, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por un posible problema muscular. En su lugar ingresó Aarón Salazar. Lo que aprovecharon los azules. Con el paso de los minutos, el Ciclón comenzó a encontrar espacios y a equilibrar las acciones. Al 31, Macías desbordó por la derecha, se quitó la marca y mandó un centro que De Olivera estuvo cerca de conectar de cabeza. Alajuelense se salvó.

La presión azul continuó y Denis Meléndez probó suerte con un potente zurdazo desde fuera del área, pero la defensa rojinegra logró desviar el balón justo a tiempo para enviarlo al tiro de esquina. Antes del descanso, José Reyes filtró un pase para Bátiz, quien se internó en el área y, ante la salida de Washington Ortega, intentó puntear la pelota. Sin embargo, Gonzáles apareció para rechazarla al córner y evitar que Motagua encontrara la ventaja. SEGUNDO TIEMPO El complemento arrancó con el equipo costarricense decidido a golpear primero. Al minuto 47, Ronaldo Cisneros ingresó al área y sacó un zurdazo que Luis Ortiz logró desviar con la punta de los dedos. El balón quedó suelto en el área, pero Giancarlo Sacaza llegó oportunamente para despejar el peligro. Luego Juan Pablo Añor intentó sorprender desde larga distancia con un zurdazo desde el medio campo. Ortiz respondió en dos tiempos y mantuvo el cero en el marcador. Se haber anotado, iba a ser un gol que daría la vuelta al mundo.

Motagua también tuvo su oportunidad dos minutos después. José Alejandro Reyes sacó un disparo de zurda que picó antes de llegar a la portería, obligando a Washington Ortega a intervenir con dificultades para evitar el tanto azul. El partido entró en su tramo decisivo con los dos equipos buscando la anotación que les permitiera tomar ventaja en la eliminatoria. Óscar Padilla apareció justo a tiempo para impedir que Ángel Zaldívar conectara de frente un centro enviado desde la izquierda para salvar a los azules. En los minutos finales, ambos conjuntos apostaron por los contragolpes y buscaron romper el empate, pero las defensas y los guardametas terminaron imponiéndose. Giancarlo Gonzales estuvo cerca de darle la victoria a Alajuelense con un remate de cabeza que terminó estrellándose en el costado de la red. El pitazo final confirmó el 0-0. Motagua no aprovechó su condición de local y dejó la eliminatoria completamente abierta, con la obligación de buscar la clasificación en una cancha complicada. Todo se define en Costa Rica La serie se resolverá el próximo jueves 29, a las 8:00 de la noche, cuando Alajuelense reciba a Motagua en el partido de vuelta. El tricampeón centroamericano se resiste a ceder su lugar y buscará sellar su clasificación frente a su afición. El panorama es claro: si el encuentro termina empatado con goles, Motagua avanzará por el valor de las anotaciones como visitante. Si vuelven a igualar sin goles, la eliminatoria se definirá en una tanda de penales. Cualquiera de los dos equipos que consiga la victoria por cualquier marcador obtendrá el boleto a la gran final.

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