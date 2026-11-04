¿Quieres ingresar a la UNAH? Estas son las fechas del nuevo proceso de admisión

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) comienza un nuevo proceso de admisión para los jóvenes que están interesados en ingresar a la máxima casa de estudios en mayo de 2027. El proceso contempla varias etapas antes de la aplicación de la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA), por lo que las autoridades universitarias dieron a conocer el calendario. El primer paso de los aspirantes es completar la Prueba Vocacional en línea, habilitada del 9 al 15 de noviembre en la página web de admisiones de la universidad. Posteriormente, los aspirantes tendrán del 11 al 18 de noviembre para inscribirse a la prueba de admisión, mientras que el pago correspondiente podrá efectuarse del 11 al 20 de noviembre, tanto en las agencias bancarias autorizadas como mediante la plataforma de pagos en línea.

Carlos Ordóñez, titular de la Dirección del Sistema de Admisión de la UNAH, confirmó que esta será la tercera aplicación del proceso durante 2026 y explicó que la evaluación se realizará en febrero de 2027, con el propósito de que los jóvenes admitidos puedan comenzar sus estudios en mayo, durante el segundo período académico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Estamos cerrando el ciclo de admisión de este año con esta prueba. Invitar a todos los jóvenes que pueden inscribirse al proceso", dijo el académico. De acuerdo con el calendario divulgado por la UNAH, entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre se desarrollará la revisión para la validación de documentos de los aspirantes. Posteriormente, la habilitación digital está programada para el 17 y 18 de diciembre, etapa en la que los jóvenes deberán estar pendientes de las indicaciones de la universidad para completar los requisitos correspondientes. La PHUMA presencial se aplicará el 5 de febrero de 2027, mientras que en la modalidad virtual está programada para el 12 de febrero, está dirigida a los aspirantes que cumplen los requisitos establecidos por la universidad para realizar la evaluación a distancia. Las autoridades universitarias indicaron que la prueba de admisión busca medir las competencias académicas de los jóvenes en comunicación, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, además de un componente de habilidades blandas.

Los aspirantes que realicen la prueba deberán esperar hasta marzo para conocer sus resultados. Según el calendario, la publicación está prevista entre el 15 y el 19 de marzo de 2027. Durante esas mismas fechas también se desarrollará el período de rectificaciones. Para quienes compiten por un cupo en carreras con requisitos específicos, la publicación del ranking está programada para el 16 de abril de 2027. Una vez completadas estas etapas, los jóvenes que obtengan la admisión deberán realizar la creación de su expediente estudiantil mediante la plataforma electrónica de registro de la UNAH. El inicio de clases está previsto para mayo de 2027, cuando los nuevos estudiantes podrán incorporarse a las diferentes carreras que ofrece la institución.