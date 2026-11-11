Dos menores ingresan a Fundaniquem con quemaduras por manipular pólvora

Tegucigalpa, Honduras.- Dos menores de edad ingresaron en los últimos días a la Fundación de Atención al Niño Quemado (Fundaniquem), luego de sufrir lesiones mientras manipulaban pólvora. La situación vuelve a encender las alertas ante la proximidad de las celebraciones de Navidad y fin de año. El caso más reciente corresponde a un niño de 12 años, quien resultó con quemaduras en sus manos cuando intentaba extraer pólvora de unos cohetes que no habían estallado. El menor fue atendido en Fundaniquem, pero debido a que las lesiones fueron superficiales no requirió hospitalización, informó Omar Mejía, presidente de la institución.

El segundo caso corresponde a una niña procedente de Olancho, quien sufrió lesiones en el rostro por manipular productos elaborados con pólvora. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aunque no se precisó la gravedad de sus heridas, el caso evidencia los riesgos a los que se exponen los menores cuando tienen contacto con estos artefactos. Mejía advirtió que estos incidentes pueden evitarse si los padres y adultos responsables mantienen vigilancia sobre los niños y evitan que manipulen pólvora. "Esta situación la podemos controlar si estamos vigilantes de los niños, si evitamos el uso de la pólvora en menores de edad, en inocentes", expresó. El presidente de Fundaniquem recordó que las lesiones provocadas por explosivos pueden dejar consecuencias permanentes, como la pérdida de dedos y otras partes del cuerpo.